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  4. 13 yaşındaki hali şoke etti... Gizem Güneş bakın ilk hangi dizide oynamış?

13 yaşındaki hali şoke etti... Gizem Güneş bakın ilk hangi dizide oynamış?

Şimdilerde Adı Sevgi dizisinde 'Elif Türkkan' karakterine hayat veren güzel oyuncu Gizem Güneş'in 13 yaşındaki hali ortaya çıktı.

13 yaşındaki hali şoke etti... Gizem Güneş bakın ilk hangi dizide oynamış? - Resim: 1

Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan genç oyuncu kariyer basamaklarını hızlıca tırmanıyor.

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13 yaşındaki hali şoke etti... Gizem Güneş bakın ilk hangi dizide oynamış? - Resim: 2

Şimdilerin geç, güzel oyuncuları arasında yer alan Gizem Güneş'in yıllar öncesine ait ilk dizisi ortaya çıktı.

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13 yaşındaki hali şoke etti... Gizem Güneş bakın ilk hangi dizide oynamış? - Resim: 3

Şimdi, güzel oyuncunun 13 yaşına yolculuk yapıyoruz...

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13 yaşındaki hali şoke etti... Gizem Güneş bakın ilk hangi dizide oynamış? - Resim: 4

Başrolünde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı 2006 yılını kasıp kavuran dizi Binbir Gece...

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