13 yaşındaki hali şoke etti... Gizem Güneş bakın ilk hangi dizide oynamış?
Şimdilerde Adı Sevgi dizisinde 'Elif Türkkan' karakterine hayat veren güzel oyuncu Gizem Güneş'in 13 yaşındaki hali ortaya çıktı.
Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Feride karakteri ile kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan genç oyuncu kariyer basamaklarını hızlıca tırmanıyor.
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Şimdilerin geç, güzel oyuncuları arasında yer alan Gizem Güneş'in yıllar öncesine ait ilk dizisi ortaya çıktı.
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Şimdi, güzel oyuncunun 13 yaşına yolculuk yapıyoruz...
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Başrolünde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı 2006 yılını kasıp kavuran dizi Binbir Gece...
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