14 Şubat ilanıyla olay yaratan Merve Taşkın adliyeye sevk edildi
''Müstehcenlik'' suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü emniyette geçirdi. Taşkın, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
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Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Taşkın emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi.
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Taşkın hakkında “Müstehceklik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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