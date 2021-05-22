14 yıllık eşini bırakıp başka bir kadına kaçmıştı: Stüdyoda yüzleştiler
Esra Erol programında 14 yıllık eşinin kendisini bırakıp bir kadınla kaçtığını söyleyen adam herkesi şoke etmişti. Dün yayınlanan programda evi terk eden kadın ve kocası yüzleşti.
Esra Erol canlı yayınına Ferdi Şimşek'in anlattıkları damga vurdu. Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.
KARIM SERPİL TARAFINDAN KANDIRILDI
Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek şunları söylemişti: "Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı.
16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıkan Cansen Şimşek'in bir daha geri dönmediğini belirten Ferdi Şimşek, "Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim' demişti.