1.5 yıl aradan sonra yine sahnedeler: İşte sanatçıların istedikleri konser ücretleri
Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır sahne alamayan şarkıcılar konserden konsere koşarken fiyat tarifelerinde ise yüzde 30'luk bir artış olduğu belirtildi.
Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır sahne alamayan şarkıcılar konserden konsere koşuyor. Aldıkları ücretler de pandemi öncesine göre ortalama yüzde 30 arttı. Posta yazarı Mehmet Coşkundeniz yazdı. İşte şarkıcıların yaz tarifesi...
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Kadın şarkıcılarda Funda Arar 300 bin liralık ücretiyle başı çekiyor.
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Sertab Erener 225 bin,
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Hande Yener 200 bin,
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