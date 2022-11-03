150 kiloluk model, sevgilisinin kucağına oturup paylaştı: Zalimlere gülüyorum

'BULACAKSIN''

Birçoğu çifti tebrik edip mutluluklar diledi. Bazıları ise Alex'in güzelliğine dikkat çekti. Ancak umutsuzluklarını dile getirenler de vardı. Bedeninden dolayı kimseyi bulamayacağına inandığını ve çok yalnız olduğunu söyleyen bir kullanıcıya Alex'in yanıt ''Zaman alsa bile birini bulacaksın, emin ol!'' oldu.