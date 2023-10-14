16 Ekim haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ağırlıklı konuları; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız gibi en yakın ikili ilişkiniz üzerinde odaklanıyor. Ancak bu yoğun konu ile meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve gelecek planları arasında; kesinlikle uyumsuz, yıkıcı, tehlikeli ya da anlaşmaları bozabilecek ters bir bağlantı gündeme gelebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşça büyük biriyle gizli bir yakınlaşma olabilir. İş, iş ortamı, iş arkadaşları ya da sağlık konusu üzerinden para kazanabileceğiniz şanslı günlerdir.