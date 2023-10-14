16 Ekim haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 16 Ekim haftası burç yorumları: Güneş tutulmasının etkileri, patlama, deprem, yakıcı ve yıkıcı tehlikeler devam ediyor.
14 Ekim Cumartesi gecesinin Güneş tutulması ve gökyüzündeki gergin Pluto yerleşimlerinin etkileri bu hafta da devam edecek. Toplumu kapsayan; saldırganlık, zorbalık, anlaşmaların bozulması, kısıtlanma, savaş, patlama, deprem gibi yakıcı ve yıkıcı etkiler karşısında; soğukkanlı olmak ve bu etkilere kişisel olarak katılmamak gerekiyor. Yoksa, yükselen burcunuza göre değişen konularda, sizler de bu gerginlikten payınızı alırsınız.
Karalılık, fiziksel güç kullanma, çabaların karşılığını alma ve gerçeklerin ortaya çıkma zamanıdır. Bunlardan yararlanmak için fiziksel gücünüzü ve kararlılığınızı doğru ve verimli yönde kullanma koşulu vardır. Maddi anlamda; kontrolsüz büyüme, açılma ya da para kullanma yerine; daha sağlamcı, güvenli ve gerçekçi seçimler kazanç getirebilir. Aynı ölçülü yaklaşımlar, aşkta ya da sevdiğiniz kişilerle olan ilişkilerde de şanslıdır. Ancak, yaşlı-genç ilişkileri tartışmaya açıktır.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ağırlıklı konuları; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız gibi en yakın ikili ilişkiniz üzerinde odaklanıyor. Ancak bu yoğun konu ile meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve gelecek planları arasında; kesinlikle uyumsuz, yıkıcı, tehlikeli ya da anlaşmaları bozabilecek ters bir bağlantı gündeme gelebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yaşça büyük biriyle gizli bir yakınlaşma olabilir. İş, iş ortamı, iş arkadaşları ya da sağlık konusu üzerinden para kazanabileceğiniz şanslı günlerdir.
YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ağırlıklı konuları; iş, iş ortamı, iş arkadaşları, sağlık, bakımını üstlendiğiniz kişiler, aldığınız görevler ve sorumluluklar hakkındadır. Bu konular ile uzaktaki yabancı biri ya da kuruluş arasında; yıkıcı görüşmeler, anlaşmaların bozulması ya da tehlikeli yolculuklar olabilir. Güvenli sosyal gruplar, takım çalışmaları ve en yakın ikili ilişkiniz arasında, birbirlerini destekleyici etkinlikler ve kararlar gündemdedir. Zevkli, eğlenceli uğraşlar, flörtleşme, tanınma ve geziler için uygun zamandır.