16 ünlü isme uyarı ! Hapis cezası verilebilir

Etiket koyacaklar



Uyarı alan bundan sonra reklam ya da sponsorlu etiketleri kullanacak. Bu kararın Instagram gibi sosyal medya hesaplarından milyonlar kazanan ünlüleri ve fenomenleri etkileyebileceği belirtiliyor.



Dünya markaları reklam vermek yerine ünlü isimleri ya da takipçi sayısı yüksek kişileri “kendi ürünlerini kullanıyormuş” gibi gösterip reklam yapmayı tercih ediyor.



İşte uyarı alan isimler...