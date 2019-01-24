16 ünlü isme uyarı ! Hapis cezası verilebilir
İngiltere Rekabet Kurulu, 16 ünlüden sosyal medyadan paylaştıkları ürünlerden elde ettikleri gelirleri beyan etmelerini istedi. Kurala uymayanlara hapis cezası verilmesi gündemde.
İngiltere’de Rekabet ve Piyasalar Kurulu (CMA), ünlülerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları ürünlerden elde ettikleri gelirleri, hediyeleri ya da ödünç aldıkları malları beyan etmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Pop yıldızı Rita Ora, oyuncu Michelle Keegan, şarkıcı Ellie Goulding, oyuncu Megan McKenna yazar ve model Alexa Chung, model Iskra Lawrence ve moda blogger James Chapman’ın arasında bulunduğu ünlüler, bundan sonraki paylaşımlarında bu bilgileri vermeyi kabul etti.
Etiket koyacaklar
Uyarı alan bundan sonra reklam ya da sponsorlu etiketleri kullanacak. Bu kararın Instagram gibi sosyal medya hesaplarından milyonlar kazanan ünlüleri ve fenomenleri etkileyebileceği belirtiliyor.
Dünya markaları reklam vermek yerine ünlü isimleri ya da takipçi sayısı yüksek kişileri “kendi ürünlerini kullanıyormuş” gibi gösterip reklam yapmayı tercih ediyor.
İşte uyarı alan isimler...