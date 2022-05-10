16 yaşındaki genç kız Annesi tarafından evde ölü bulundu: Dikkat çeken deodorant şişesi detayı

Avustralya'da yaşayan 16 yaşındaki Brooke Ryan, okul müdür yardımcısı olan annesi tarafından elinde bir kutu deodorant ve havluyla yerde yatar halde ölü bulundu. Brooke Ryan, yetenekli bir atlet ve başarılı bir öğrenciydi. İleride İngilizce eğitimi almayı planlıyordu ve avukat, fizyoterapist veya güzellik uzmanı olmayı hedefliyordu.