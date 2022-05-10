16 yaşındaki genç kız Annesi tarafından evde ölü bulundu: Dikkat çeken deodorant şişesi detayı
Avustralya'nın Yeni Güney Galler kentinde yaşayan 16 yaşındaki Brooke Ryan isimli genç kız, evlerinde annesi tarafından ölü bulundu.
Avustralya'da yaşayan 16 yaşındaki Brooke Ryan, okul müdür yardımcısı olan annesi tarafından elinde bir kutu deodorant ve havluyla yerde yatar halde ölü bulundu. Brooke Ryan, yetenekli bir atlet ve başarılı bir öğrenciydi. İleride İngilizce eğitimi almayı planlıyordu ve avukat, fizyoterapist veya güzellik uzmanı olmayı hedefliyordu.
Anneler Günü'nde röportaj veren acılı anne, kızının cansız bedenini bulduğundan beri her günün kabus gibi geçtiğini söyledi. Ölümünden sonra Brooke, annesi Anne'yi, kanalizasyon fabrikasını yöneten babası Deon'u, üç ağabeyini, erkek arkadaşını ve geniş bir arkadaş çevresini acı içinde bıraktı.
Adli tıp raporu henüz açıklanmadı ve genç kızın ölüm nedeni netleşmedi. Ancak iddiaya göre Brooke Ryan, deodorantın içinde bulunan aerosolleri soluduğu için hayatını kaybetti. Brooke'un vücudu, kalp krizi geçirdiğini düşündüren morluklarla kaplıydı.
Annesi kızının deodorantın içindeki maddeleri kötüye kullandığını düşünmüyordu ancak Brooke uyuşturucu etkisi için deodorantı içine çekmiş olabilir.