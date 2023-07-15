17 Temmuz haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 17 Temmuz haftası burç yorumları... Anlaşmazlık, geçimsizlik, dengesizlik ve uyumsuzluklara dikkat!
Haftaya “yeniay fazı” ile başlıyoruz. Bunun anlamı; hafta başından itibaren biraz da duygusal yönü olan yenilikler getirme isteği, taze adımlar atma ya da planlar yapma eğiliminin yoğun olmasıdır. Ancak fazla aceleci davranmamak ve planların olgunlaşmasını beklemekte yarar vardır. Çünkü, Güneş’e karşıt açıda duran Pluto; diğer insanlarla farklılıkları ortaya dökmek, anlaşmazlık, geçimsizlik, dengesizlik ve uyumsuzluk yaratmak için kapıda hazır bekliyor.
Yeni planlarınıza ya da adımlarınıza yardımcı olacak yüksek sezgileriniz, yaratıcılığınız ya da sanatçı duygularınız; sizi daha insancıl, barışçı ve huzurlu başlangıçlara götürebilir. Ayrıca, yenilikleri ve değişimleri destekleyip coşku katan bir de Uranüs var. Dikkat etmeniz gerekenler; görüşme, yazışma konuşma gibi zihinsel olaylarda ölçüyü ve kontrolü elden bırakmamak olabilir.
Kadın erkek ilişkileri için de yoğun bir hafta olabilir. Ancak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Karşı cinsle ilişkilerde ve özellikle de yaşlı-genç yakınlaşmalarında kuşak farkı ve görüş ayrılıkları sorun yaratabilir. İkili ilişkilerde; eğer aradaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilirseniz ve dengeyi koruyabilirseniz, ilişkiyi kalıcı hale getirme olasılığı da vardır.
YÜKSELEN KOÇ: Eviniz, aileniz, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler hakkında yeni düşünceleriniz, heyecanlarınız, belki evde daha çok zaman geçirme isteği ya da yenileştirme planlarınız olabilir. Ancak meslek ve kariyer ortamı ile ya da yönetici birisi ile bu konuda görüş ayrılıkları, çekişmeler ya da inatlaşmalara girip dengeleri bozma olasılığı da vardır. Durumu fazla germeden karşılıklı uzlaşma yoluna gitmekte yarar vardır. Ev, aile ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili yenilik planlarında, duygularınız ve sezgileriniz ile yaratıcı işler yapabilir ve huzur duyabilirsiniz. Karşı cinsle yakınlaşmalar için; gizlilik, yaş farkı ya da farklı fikirler yüzünden tartışmalar olabilir. Flörtleşmeler ya da çocuklar hakkında ölçüsüz ve yanlış giden görüşmeler yaparak para kaybedebilirsiniz.