17 Temmuz haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Eviniz, aileniz, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler hakkında yeni düşünceleriniz, heyecanlarınız, belki evde daha çok zaman geçirme isteği ya da yenileştirme planlarınız olabilir. Ancak meslek ve kariyer ortamı ile ya da yönetici birisi ile bu konuda görüş ayrılıkları, çekişmeler ya da inatlaşmalara girip dengeleri bozma olasılığı da vardır. Durumu fazla germeden karşılıklı uzlaşma yoluna gitmekte yarar vardır. Ev, aile ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili yenilik planlarında, duygularınız ve sezgileriniz ile yaratıcı işler yapabilir ve huzur duyabilirsiniz. Karşı cinsle yakınlaşmalar için; gizlilik, yaş farkı ya da farklı fikirler yüzünden tartışmalar olabilir. Flörtleşmeler ya da çocuklar hakkında ölçüsüz ve yanlış giden görüşmeler yaparak para kaybedebilirsiniz.