18 Aralık haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan yazdı: 18 Aralık haftası burç yorumları: Neptün’ün Güneş ve Mars ile yaptığı olumsuz kare açıları beraberinde kötü haberleri de getirirken yeni haftada birkaç iyi haber de var...
22 Aralık Cuma sabah saatlerinde, Güneş Oğlak burcuna giriyor. Ortalama bir ay boyunca, doğum haritanızda Oğlak burcunun durduğu evin konularında; her zamankinden daha dürüst, daha disiplinli, gerçekçi, çalışkan, planlı ve düzenli olma çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz zamandır.
Haftanın genel görünümünde Neptün’ün Güneş ve Mars ile yaptığı olumsuz kare açıları öne çıkıyor. Aldatma, aldatılma, alkol benzerlerinin zararları, öfke ve saldırganlığa dönen ruhsal bozukluk, yakıcı ve yıkıcı psikolojik etkiler, su ya da zehirlenme ile gelen felaketler, ihanet ya da duygusal ve cinsel kaynaklı sorunlar olabilir. Bunlar yükselen burçlarınıza göre yaşamınızın farklı alanlarında görülür. Bu gibi durumlarda yaratıcı duygu ve sezgilerinizi; sanat, din, inançlar, ruhsal aydınlanma işleri, su kenarı rahatlatıcı geziler, duygusal ama gerçekçi insan ilişkileri ile değerlendirmek gerekir. Beklentileriniz kesinlikle akla uygun olmalı, pembe düşlerden uzak durmalı, kendinizi ve diğerlerini kandırmaktan vazgeçmelisiniz. Yoksa düş kırıklığı, depresyon ve öfke krizleri daha fazla büyüyebilir. Pluto-Jüpiter kare açı etkisiyle, cinsel yönelimlerde aşırıya kaçıp her şeyi berbat etmeyin. Ayrıca, hedefinizi, neşenizi ve paranızı kaybetme tehlikesi de olabilir.
Birkaç iyi haber de var. İnsanlarla kuracağınız iyicil, neşeli, ölçülü iletişimler, görüşmeler ya da anlaşmalar için iyi zamandır. Çoktandır görüşmediğiniz biriyle bağlantı kurabilirsiniz, kazançlı bir sözleşme ya da anlaşma yapabilirsiniz. Hızlı başlayan ya da sıra dışı gelişen bir aşk ilişkisi olursa; dengeyi, uyumu ve kalıcılığı korumak için karşılıklı anlayış, sabır ve hoşgörü yararlı olacaktır.
YÜKSELEN KOÇ: Cuma gününe kadar haftanın yoğun konuları; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, eğitimler, kültür ya da büyük çaplı konular ve amaçladır. Hafta sonunda, yoğunluğunuz meslek ve kariyer alanına doğru kayıyor. Bunlarla bağlantılı olarak; psikolojik alan, soyut kavramlar, gizli işler, ilişkiler, alkol etkisi ya da gizli bir düşmanın ortaya çıkması yüzünden sıkıntılı ve yıkıcı durumlar ortaya çıkabilir. Dürüst ve disiplinli kalmak, kafa karıştırıcı durumların içine girmemek gerekiyor. Meslek ve kariyer alanında başlangıçtaki olumlu ve yavaş giden görüşmeler para kazandıracak gibi görünse bile sonradan aşırı durumlar ya da savurganlık yüzünden bozulabilir.