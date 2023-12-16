18 Aralık haftası burç yorumları

Haftanın genel görünümünde Neptün’ün Güneş ve Mars ile yaptığı olumsuz kare açıları öne çıkıyor. Aldatma, aldatılma, alkol benzerlerinin zararları, öfke ve saldırganlığa dönen ruhsal bozukluk, yakıcı ve yıkıcı psikolojik etkiler, su ya da zehirlenme ile gelen felaketler, ihanet ya da duygusal ve cinsel kaynaklı sorunlar olabilir. Bunlar yükselen burçlarınıza göre yaşamınızın farklı alanlarında görülür. Bu gibi durumlarda yaratıcı duygu ve sezgilerinizi; sanat, din, inançlar, ruhsal aydınlanma işleri, su kenarı rahatlatıcı geziler, duygusal ama gerçekçi insan ilişkileri ile değerlendirmek gerekir. Beklentileriniz kesinlikle akla uygun olmalı, pembe düşlerden uzak durmalı, kendinizi ve diğerlerini kandırmaktan vazgeçmelisiniz. Yoksa düş kırıklığı, depresyon ve öfke krizleri daha fazla büyüyebilir. Pluto-Jüpiter kare açı etkisiyle, cinsel yönelimlerde aşırıya kaçıp her şeyi berbat etmeyin. Ayrıca, hedefinizi, neşenizi ve paranızı kaybetme tehlikesi de olabilir.