18 Eylül haftası burç yorumları

Doğum haritanızın; Boğa, Başak ve Oğlak evleri arasında birbirlerini destekleyen olumlu büyük üçgen açı ve gezegenlerin geri hareketi (Merkür hariç) bu hafta da devam ediyor. Doğum haritanızın Oğlak evinde, eskiden olan önemli ve olumlu bir değişiklik yeniden gündeme gelebilir. Başak evinizin konuları ağırlıklıdır ve diğer konuların önüne geçebilir. Genelde, eski yanlışları düzeltme zamanıdır. Dikkatli ve uyanık olmanız gereken diğer alan; gerçekler ile düş dünyası arasında kararsız kaldığınız durumlar olacak. Bu ikilem; mantık ve duygu arasında ya da netleşmek ile bulanık kaypak durumlar arasında olabilir. Ben olsam, dengeli biçimde; akılcı, gerçekçi ve net olanı seçerim. Çünkü Güneş, gerçekleri simgeleyen Başak burcunda ve gerçekleri net olarak ortaya koyma eğilimindedir. Karşıt durumda ve Balık evinde duran Neptün ise sizi pembe masal dünyasının aldanmalarına götürmek ister. Sahte ve kaypak bir mutluluk mu, yoksa gerçekler ve akılcı seçimler mi? Karar sizin.