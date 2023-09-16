18 Eylül haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 11 Eylül haftası burç yorumları... 18 Eylül haftası burç yorumları: Eskilerden ders çıkarma ve pembe düşlerden korunma zamanı...
Sabit yıldızlar, insan yaşamında düzenli olarak etkin değildir. Ancak yaşamın bir döneminde, güçlü bir tetikleme yapabilirler ve sonraki zamanlar için bağlayıcı etkileri ortaya çıkabilir. Zorlu Menkar ve Capulus sabit yıldızlarının arasında kalan Jüpiter/Uranüs kavuşumu yaklaşık bir ay daha; doğum haritanızdaki Boğa evi konularında; eskiden yaşanmış öfke krizlerini, aşırı durumları, gerilimleri, kısıtlanmayı ya da maddi zorlukları yeniden gündeme getirebilir. Yapmanız gereken; eski yanlışlarınızı yeniden gözden geçirmek ve farkındalıkla bunlardan ders çıkartmaktır. Doğum haritanızın Boğa evinde, özellikle para konularına dikkat etmeli; ölçülü, akılcı ve sağlam durmalısınız.
Doğum haritanızın; Boğa, Başak ve Oğlak evleri arasında birbirlerini destekleyen olumlu büyük üçgen açı ve gezegenlerin geri hareketi (Merkür hariç) bu hafta da devam ediyor. Doğum haritanızın Oğlak evinde, eskiden olan önemli ve olumlu bir değişiklik yeniden gündeme gelebilir. Başak evinizin konuları ağırlıklıdır ve diğer konuların önüne geçebilir. Genelde, eski yanlışları düzeltme zamanıdır. Dikkatli ve uyanık olmanız gereken diğer alan; gerçekler ile düş dünyası arasında kararsız kaldığınız durumlar olacak. Bu ikilem; mantık ve duygu arasında ya da netleşmek ile bulanık kaypak durumlar arasında olabilir. Ben olsam, dengeli biçimde; akılcı, gerçekçi ve net olanı seçerim. Çünkü Güneş, gerçekleri simgeleyen Başak burcunda ve gerçekleri net olarak ortaya koyma eğilimindedir. Karşıt durumda ve Balık evinde duran Neptün ise sizi pembe masal dünyasının aldanmalarına götürmek ister. Sahte ve kaypak bir mutluluk mu, yoksa gerçekler ve akılcı seçimler mi? Karar sizin.
YÜKSELEN KOÇ: Kazandığınız parayı ya da birikimleri; eğlenceye, flörtleşmeye ya da çocuklarla ilgili bir konuya kontrolsüz ve ölçüsüzce harcayıp sıkıntı yaşadığınız eski bir durum, bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışlarınızı fark etme ve bunlardan ders çıkarma zamanıdır. İş ortamı, görev, sorumluluklar ve sağlık konusunda gerçekçi ve akılcı olmalısınız. Alkol benzeri alışkanlıkların zihninizi bulandırmasına izin vermeyin. Meslek, kariyer, sosyal ortam, iş görevi, sorumluluk alma, para kazanma ya da biriktirme konularında önceden karşınıza çıkan bir şans yeniden gündeme gelebilir. Kaçırdığınız bir fırsat olduysa, şimdi bunu yeniden düşünmeniz ve değerlendirmeniz yararlı olur.
YÜKSELEN BOĞA: Aileden sevdiğiniz bir kişi ile önceden olan bir kriz, aşırı durumlar, kontrolsüzlük ve ölçüsüzlük bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Eski yanlışlarınızdan, eksiklerden ya da aşırı öfkenizden şimdi dersler çıkarma ve yanlışları düzeltme zamanıdır. Gerçekçi ve ölçülü kişisel eğlenceler ile gruplardan tanıdığınız; uçuk, kaçık ve kaypak kişiler arasında, eğer bir çelişki ya da uyumsuzluk yaşarsanız, doğru yolda olanın kendiniz olduğunu bilin. Sağlamcı, dürüst, gerçekçi kişiliğiniz, yabancılarla ya da meslek ile ilgili önemli bir değişiklik ve kişisel eğlenceleriniz için; önceden karşınıza çıkan bir şans yeniden gündeme gelebilir. Eğer o fırsatı kaçırdıysanız, şimdi bunu yeniden düşünmelisiniz.