18 yaş küçük sevgilisinden şikayeti olup Müge Anlı'dan yardım istedi, herkesin ağzı açık kaldı!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine izleyenleri şaşkına çeviren bir olay gündeme geldi. Kendisinden18 yaş küçük bir erkek tarafından dolandırıldığını iddia eden Fatma adlı kadının anlattıkları hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki seyircileri şoke ederken Müge Anlı da ne diyeceğini bilemedi.