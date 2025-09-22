18 yaş küçük sevgilisinden şikayeti olup Müge Anlı'dan yardım istedi, herkesin ağzı açık kaldı!
ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılarak 18 yaş küçük sevgilisi tarafından 6,5 milyon TL dolandırıldğını belirterek Müge Anlı'dan yardım isteyen bir kadının başından geçen olay "yok artık" dedirtti.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine izleyenleri şaşkına çeviren bir olay gündeme geldi. Kendisinden18 yaş küçük bir erkek tarafından dolandırıldığını iddia eden Fatma adlı kadının anlattıkları hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki seyircileri şoke ederken Müge Anlı da ne diyeceğini bilemedi.
Müge Anlı'dan yardım isteyen 58 yaşındaki Fatma hanım kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek programa katıldı.
58 yaşındaki Fatma hanım arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gittiği mekanda, bir kişinin damsız içeri giremediği için kendilerinden yardım istediğini söyledi.
Bu bahaneyle yanlarına gelen adamın, onlara içki ısmarlayarak sohbet etmeye başladığını söyledi. Fatma hanımın telefon numarasını alan kişi ile Fatma hanım önce günlerce mesajlaşmış ardından da bu tanışıklık bir aşk hikayesine dönüşmü.