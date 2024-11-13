19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun abartılı makyajıyla dillere düştü
Bazaar Women of The Year ödül törenine katılan 19 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun, kombin seçimi ve makyajıyla sosyal medyanın diline fena düştü.
Yaşını olduğundan büyük gösteren ve abartılı bir makyaj yaptıran Su Burcu Yazgı Coşkun’un, bu çabadan kurtulması gerektiği savunuldu.
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Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle hafızalara kazınan oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Coşkun, son zamanlarda oldukça popüler.
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Kardeşlerim dizisindeki oyunculuğunun ardından şimdilerde Bir Gece Masalı'nda rol alan Su Burcu Yazgı Çoşkun’un, dizideki performansı beğenilse de partneri ile arasındaki yaş farkı seyirciler tarafından absürt bulunmuştu.
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Su Burcu Yazgı Coşkun, geçtiğimiz gün de Harper's Bazaar dergisinin ödül töreninde "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü aldı.
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