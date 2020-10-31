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  3. 31 Ekim 2020 12:35

1999 depreminde göçük altında kalan güzel oyuncudan deprem paylaşımı

Dün İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası birçok bina yıkıldı ve hasar gördü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken ünlü isimler de yaşadıkları endişeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

1999 depreminde göçük altında kalan güzel oyuncudan deprem paylaşımı

Dün İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası birçok bina yıkıldı ve hasar gördü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken ünlü isimler de yaşadıkları endişeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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1999 depreminde göçük altında kalan güzel oyuncudan deprem paylaşımı

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven, İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde yaşadığını korkuyu takipçileriyle paylaştı.

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1999 depreminde göçük altında kalan güzel oyuncudan deprem paylaşımı

1999 depreminde ailesiyle birlikte Gölcük'e ziyarete gittikleri sırada depreme yakalandıklarını açıklayan Güven, enkaz altından çıkarıldığı anlarda annesiyle olan fotoğrafını yayınladı.

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1999 depreminde göçük altında kalan güzel oyuncudan deprem paylaşımı

O günü asla unutamadığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "99 depreminde enkaz içinden çıkmış̧ bir insan olarak en hassas olduğum konu. Beş yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkese çok geçmiş̧ olsun" ifadelerini kullandı.

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