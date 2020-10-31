1999 depreminde göçük altında kalan güzel oyuncudan deprem paylaşımı
Dün İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası birçok bina yıkıldı ve hasar gördü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken ünlü isimler de yaşadıkları endişeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dün İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem sonrası birçok bina yıkıldı ve hasar gördü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken ünlü isimler de yaşadıkları endişeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Gizem Güven, İzmir depremi sonrası sosyal medya hesabından 1999 yılında Gölcük'te meydana gelen depremde yaşadığını korkuyu takipçileriyle paylaştı.
1999 depreminde ailesiyle birlikte Gölcük'e ziyarete gittikleri sırada depreme yakalandıklarını açıklayan Güven, enkaz altından çıkarıldığı anlarda annesiyle olan fotoğrafını yayınladı.