1999 depreminde göçük altında kalan güzel oyuncudan deprem paylaşımı

O günü asla unutamadığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "99 depreminde enkaz içinden çıkmış̧ bir insan olarak en hassas olduğum konu. Beş yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkese çok geçmiş̧ olsun" ifadelerini kullandı.