2 ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu zayıflama sırrını açıkladı
Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle ismini duyuran son olarak da Kutsal Damacana 5: Zombi'de rol alan ünlü Onur Büyüktopçu 2 ayda nasıl 15,5 kilo birden verdiğini açıkladı.
Onur Büyüktopçu Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Koriş karakterinin ardından bir dönem de Yemekteyiz adlı programının sunuculuğunu üstlenmişti.
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Yemekteyiz programına veda ettikten sonra uzun bir süre ekranlara ara veren Onur Büyüktopçu Kutsal Damacana 5: Zombi sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı.
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Şimdilerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ön plana çıkan Büyüktopçu, şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
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2 ayda 15,5 kilo veren ünlü oyuncunun yeni haliyle magazin gündeminde...
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