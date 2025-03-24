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  4. 2 ayda 15,5 kilo veren ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı

2 ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu zayıflama sırrını açıkladı

Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle ismini duyuran son olarak da Kutsal Damacana 5: Zombi'de rol alan ünlü Onur Büyüktopçu 2 ayda nasıl 15,5 kilo birden verdiğini açıkladı.

2 ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 1

Onur Büyüktopçu Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Koriş karakterinin ardından bir dönem de Yemekteyiz adlı programının sunuculuğunu üstlenmişti.

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2 ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 2

Yemekteyiz programına veda ettikten sonra uzun bir süre ekranlara ara veren Onur Büyüktopçu Kutsal Damacana 5: Zombi sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. 

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2 ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 3

Şimdilerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ön plana çıkan Büyüktopçu, şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

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2 ayda 15 kilo veren Onur Büyüktopçu zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 4

2 ayda 15,5 kilo veren ünlü oyuncunun yeni haliyle magazin gündeminde...

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