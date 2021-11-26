2 çocuk annesi fitness hocası Instagram paylaşımlarıyla fenomen oldu
Avustralyalı influencer Tammy Hembrow, 13 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta servet kazanıyor.
25 yaşındaki Avustralyalı fenomen ilk olarak gebelik döneminde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Aynı zamanda fitness hocası olan genç kadının Instagram'da takipçi sayısı giderek artıyor.
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"İnsanları mutlu bir şekilde yaşamaya teşvik ve motive etmek istiyorum" diyen Tammy, aynı zamanda bir çok ünlü isimle beraber çalışıyor.
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Instagram'da yaptığı paylaşımlarla milyon dolarlık bir fitness imparatorluğu kuran, fitness uzmanı Tammy Hembrow, yaptığı paylaşımlarla hayranlarına sıkı bir vücut için bilgiler veriyor.
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Bir dönem Khloe Kardashian'a özel ders veren Tammy'nin oğlu Wolf (3) ve kızı Saskia (2) olmak üzere iki çocuğu var.
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