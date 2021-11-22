  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. 2 çocuk annesi Pelin Karahan karın kaslarıyla sosyal medyayıs alladı

2 çocuk annesi Pelin Karahan karın kaslarıyla sosyal medyayıs alladı

İlk olarak Kavak Yelleri dizisiyle gündeme gelen Pelin Karahan, karın kaslı fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Pelin Karahan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle adını duyurmuştu.

1 / 14

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan güzel oyuncu Pelin Karahan, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

2 / 14

FİZİĞİYLE HAYRAN BIRAKIYOR

2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan iki çocuk annesi Pelin Karahan, işlerinin yanı sıra sporunu da aksatmamaya özen gösteriyor.

3 / 14

Uzun süredir spor yapan Karahan, son olarak spor salonunda verdiği pozları paylaştı.

4 / 14