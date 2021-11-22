2 çocuk annesi Pelin Karahan karın kaslarıyla sosyal medyayıs alladı
İlk olarak Kavak Yelleri dizisiyle gündeme gelen Pelin Karahan, karın kaslı fotoğraflarıyla gündeme geldi.
Pelin Karahan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle adını duyurmuştu.
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Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan güzel oyuncu Pelin Karahan, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
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FİZİĞİYLE HAYRAN BIRAKIYOR
2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan iki çocuk annesi Pelin Karahan, işlerinin yanı sıra sporunu da aksatmamaya özen gösteriyor.
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Uzun süredir spor yapan Karahan, son olarak spor salonunda verdiği pozları paylaştı.
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