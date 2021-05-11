2 metrelik boyuyla sosyal medyayı salladı: Bu bir adam değil...
Fitness eğitmenliği yapan ve sosyal medyada 600 bin takipçiye ulaşan Danny Jones, 2.06 metrelik boyuyla adından söz ettiriyor.
Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi olan fitness eğitmeni Danny Jones, 2.06 metrelik boyuyla sosyal medyada fenomen oldu.
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Ağırlığı 124 kilogram olan Jones bir paylaşımı sayesinde tanınırlığını artırdı.
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Jones'un Instagram hesabıyla karşılayan bir kullanıcı eğitmenin bazı fotoğraflarıyla birlikte bunu kendi hesabından paylaştı.
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Kullanıcının "Bu bir adam değil, bu bir ağaç" mesajıyla yaptığı bu paylaşımın ardından Danny Jones bir anda Instagram fenomenine dönüştü, takipçi sayısı hızla arttı.
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