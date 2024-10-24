20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı
Yaklaşık 8 ayda 20 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuşan 3 çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel'in değişimi hayranlarını bile şaşırttı.
Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ekranlardan uzak kalmıştı.
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Korel son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyordu.
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8 ayda 20 kilo veren oyuncu bu süre zarfında sağlıklı beslendi, yürüyüş yaptı ve günde 1 saat yüzdü.
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Korel önceki gün Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM'a katıldı.
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