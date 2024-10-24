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  4. 20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı

20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı

Yaklaşık 8 ayda 20 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuşan 3 çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel'in değişimi hayranlarını bile şaşırttı.

20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı - Resim: 1

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği ve üç çocuğu olan Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ekranlardan uzak kalmıştı.

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20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı - Resim: 2

Korel son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyordu.

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20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı - Resim: 3

8 ayda 20 kilo veren oyuncu bu süre zarfında sağlıklı beslendi, yürüyüş yaptı ve günde 1 saat yüzdü.

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20 kilo birden verip, imaj değiştiren Berguzar Korel'i gören tanıyamadı - Resim: 4

Korel önceki gün Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM'a katıldı.

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