20 Mart haftası burç yorumları: Yeni Ay fazında başlangıç adımlarınıza dikkat edin

Haftalar öncesinde yaşadığımız yıkımları ve geçen haftaki su baskını ile gelen tehlikeyi gökyüzü bize önceden haber vermişti. Peşinen söyleyeyim ki, tehlikeli durumlar birkaç ay daha devam edecek. Çünkü sırada, Nisan ayında Güneş ve Mayıs ayında Ay tutulmaları var. Büyük komplolar düzenleyen ülkelerin, harekete geçmek için önemli tehlikeleri kolaylaştıran göksel yerleşim tarihlerini beklediklerini de asla unutmayın. Genel olarak geçtiğimiz haftanın önemli göksel yerleşimleri, biraz güç kaybederek bu hafta da devam ediyor. Mars’ın geçtiğimiz hafta Balık burcu kümeleşmesine yaptığı olumsuz bağlantı, en güçlü günlerindeydi. Su ile gelen tehlikeleri, boğulmaları, zehirlenmeleri, alkol benzerlerinin zararlarını ve yıkıcı durumları harekete geçirdi. Bu hafta Güneş, Salı gününün ilk saatinde Koç burcuna geçiyor. Özellikle Koç, Arslan ve Yay burçlarında; canlılık, uyanma, harekete geçme, güç gösterme, hırslanma ya da coşku gibi genel etkiler beklenebilir. Ayrıca, Salı günü yeniay fazı da var. Haritanızda Güneş’in olduğu ev konularında hızlı, canlı ve cesur başlangıçlar ya da yeni girişimler yapabilir ya da planlayabilirsiniz. Ancak dikkat; özellikle Koç burcunun ve Terazi burcunun ilk günlerinde ve derecelerinde, Balık ve Başak burcunun ise son günlerinde ve derecelerinde doğan kişilerin, Güneş-Mars bağlantısından olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Yakıcı, yıkıcı durumlardan, saldırganlıktan ve öfke patlamalarından uzak durmalısınız. Ayrıca, Mars-Neptün bağlantısı da zayıflasa bile devam ettiği için alkol benzerleri, su tehlikeleri, zehirlenmeler, kimyasallar ya da boğulma riski özellikle Balık burcunun son günlerinde ve derecelerinde doğan kişiler için devam ediyor.