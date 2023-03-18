20 Mart haftası burç yorumları: Yeni Ay fazında başlangıç adımlarınıza dikkat edin
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 20 Mart haftası burç yorumları: Yeni Ay fazında başlangıç adımlarınıza dikkat edin. Güneş Koç'ta Pluto Kova'da...
Haftalar öncesinde yaşadığımız yıkımları ve geçen haftaki su baskını ile gelen tehlikeyi gökyüzü bize önceden haber vermişti. Peşinen söyleyeyim ki, tehlikeli durumlar birkaç ay daha devam edecek. Çünkü sırada, Nisan ayında Güneş ve Mayıs ayında Ay tutulmaları var. Büyük komplolar düzenleyen ülkelerin, harekete geçmek için önemli tehlikeleri kolaylaştıran göksel yerleşim tarihlerini beklediklerini de asla unutmayın. Genel olarak geçtiğimiz haftanın önemli göksel yerleşimleri, biraz güç kaybederek bu hafta da devam ediyor. Mars’ın geçtiğimiz hafta Balık burcu kümeleşmesine yaptığı olumsuz bağlantı, en güçlü günlerindeydi. Su ile gelen tehlikeleri, boğulmaları, zehirlenmeleri, alkol benzerlerinin zararlarını ve yıkıcı durumları harekete geçirdi. Bu hafta Güneş, Salı gününün ilk saatinde Koç burcuna geçiyor. Özellikle Koç, Arslan ve Yay burçlarında; canlılık, uyanma, harekete geçme, güç gösterme, hırslanma ya da coşku gibi genel etkiler beklenebilir. Ayrıca, Salı günü yeniay fazı da var. Haritanızda Güneş’in olduğu ev konularında hızlı, canlı ve cesur başlangıçlar ya da yeni girişimler yapabilir ya da planlayabilirsiniz. Ancak dikkat; özellikle Koç burcunun ve Terazi burcunun ilk günlerinde ve derecelerinde, Balık ve Başak burcunun ise son günlerinde ve derecelerinde doğan kişilerin, Güneş-Mars bağlantısından olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Yakıcı, yıkıcı durumlardan, saldırganlıktan ve öfke patlamalarından uzak durmalısınız. Ayrıca, Mars-Neptün bağlantısı da zayıflasa bile devam ettiği için alkol benzerleri, su tehlikeleri, zehirlenmeler, kimyasallar ya da boğulma riski özellikle Balık burcunun son günlerinde ve derecelerinde doğan kişiler için devam ediyor.
Pluto-Venüs olumsuz bağlantısı, Cuma gününe kadar; cinsel hastalıklar, cinsel tacizler, zorbalık, kontrol edilemeyen tutkular, biten aşklar ya da maddi kayıplar ve zorunlu maddi değişimler getirebilir. Ayrıca Cuma günü, İstanbul zamanı ile 15:14’en başlayarak; hem kişisel, hem de toplumsal alanda önemli değişimleri başlatacak olan Pluto, artık Kova burcuna geçiyor. Pluto, doğum haritalarınızda Kova burcunun durduğu ev konularını, özellikle Kova burcu kişileri başta olmak üzere; Aslan, Boğa ve Akrep burçlarını uzun yıllar boyunca etkileyecek olan, önemli ve köklü değişimlere ya da bitişlere neden olabilir. (Bu konuda daha uzun bir yazı hazırlayacağım) İyi haber bekleyenler için; geçen haftadan devam eden, doğum haritanızda Koç burcunun bulunduğu ev konularında, eskiden kalan acı ve yaraları şifalandırma gücü ve zamanı bu hafta hala etkindir.
YÜKSELEN KOÇ: Pazartesi günü daha ağırlıklı olarak içsel yönünüz, bilinçaltı dürtüleriniz, duygular, sezgiler, gizli ilişkiler, sanat ya da soyut kavramlarla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca, hastanede ya da bir yerde kısıtlı kalma gibi tehlikelere karşı alkol ve benzerlerinden uzak durmalısınız. Bu konularla bağlantılı olarak, yakın çevre ve akrabalarla olan görüşmeler ve iletişimler ters durumlara varabilir. Gizli düşmanlar ortaya çıkarak size iftira atabilir. Salı’dan başlayarak kendinizi çevreye göstermek, öne çıkmak, coşku ile yeni başlangıçlar ya da yeni planlar peşinden koşmak isteyeceksiniz. Ancak yakın çevre, dostlar ya da akrabalarla sert tartışmalar olabilir. Kısa gezi kazaları, yıkıcı durumlar ya da gergin görüşmelerden uzak durmalısınız. Kendinizi çevreye gösterme ve tanıtma konusunda ya da çevresel ilişkilerde eskiden kalan üzücü bir durumu ya da eski bir sağlık sıkıntısını bu günlerde daha sakin ve bilge tavırlarla iyileştirmek için uygun zamandır. Meslekte ve kariyerde önemli bir değişim, Cuma gününe kadar maddi anlamda zarar verici olabilir.
YÜKSELEN BOĞA: Pazartesi günü; sosyal gruplaşmalar, yüzeysel tanıdıklarla yapılan toplantılar ya da ekip çalışmaları gibi, diğerleri ile bir araya geldiğiniz alanlarda yoğunlaşma görülüyor. Bu alanda; yalan, dolan, kandırılma ya da kafa bulanıklığı ve yanlış kararlar yüzünden maddi kayıplar olabilir. Bu yüzden gruplaşmalarda alkol ve benzerlerinden uzak durmak ve uyanık kalmakta yarar vardır. Salı’dan başlayarak biraz daha içsel durumlar, belki hastane, yaratıcı sanat çalışmaları, bir yerde kısıtlanmak, gizli düşmanlar ya da bunlarla bağlantılı olan maddi zararlar daha çok önem kazanmaya başlayacak. Bu kapsamda yapmak istediğiniz başlangıçlar ve yeni girişimler olabilir. Ancak hızlı, keskin ve öfkeli kararlar, planlar ya da başlangıçlar yerine, daha sakin, insancıl ve bilge planlar yapmalısınız. Bunu yaparsanız, psikolojik dünyanızdaki eski bir acıyı da yeniden şifalandırabilirsiniz. Uzaktaki biriyle ya da yabancılarla meslek, kariyer ya da cinsel alandaki yakınlaşmalar ya da maddi kazanç planları Cuma gününe kadar tehlikelidir. Zorlu bir süreç ile hem hukuk anlamında, hem de gelecekle ilgili zarara neden olabilir.