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  4. 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor

20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, kendisinden 20 yaş genç sevgilisi ile evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Bingöl'ün mimar sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile yapacağı bu evlilik kendisinin 5'inci evliliği olacak.

20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor - Resim: 1

Bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, son evliliğini ünlü şarkıcı Öykü Gürman ile 2015 tarihinde yapmış ve 2016 yılında boşanmıştı. 

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20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor - Resim: 2

Yavuz Bingöl, bir süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığına başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çiftin düğün yeri ve tarihi belli oldu.

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20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor - Resim: 3

Yavuz Bingöl, Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı ve 25 Ekim'de Ayvalık'ta evleneceğini duyurdu. 

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20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor - Resim: 4

Bingöl'ün nikah şahidi, yakın arkadaşı Oktay Kaynarca olacakken; Nilşah Ağaoğlu'nun nikah şahidi i se şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.

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