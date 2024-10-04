20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor
Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, kendisinden 20 yaş genç sevgilisi ile evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Bingöl'ün mimar sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile yapacağı bu evlilik kendisinin 5'inci evliliği olacak.
Bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, son evliliğini ünlü şarkıcı Öykü Gürman ile 2015 tarihinde yapmış ve 2016 yılında boşanmıştı.
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Yavuz Bingöl, bir süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile evlilik hazırlığına başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan çiftin düğün yeri ve tarihi belli oldu.
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Yavuz Bingöl, Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı ve 25 Ekim'de Ayvalık'ta evleneceğini duyurdu.
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Bingöl'ün nikah şahidi, yakın arkadaşı Oktay Kaynarca olacakken; Nilşah Ağaoğlu'nun nikah şahidi i se şarkıcı Elif Buse Doğan olacak.
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