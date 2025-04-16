20 yıl sonra filmi çekilen Sihirli Annem'de büyük sürpriz
Sihirli Annem dizisi 20 yıl sonra film olarak geri dönüyor. Dizide ''Dudu'' karakterini canlandıran Nevra Serezli, filmdeki Defne Joy Foster sürprizini açıkladı.
Türk televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem dizisi orjinal oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşınıyor.
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2. Sayfa'nın haberine göre; bir galada görüntülenen usta oyuncu Nevra Serezli, dizide kızı Eda'yı canlandıran fakat 2011’de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'a değindi.
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Nevra Serezli, “Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Ünlü isim, muhabirlerin, “Filmde yer alacak mı ya da nasıl yer alacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz.” Nevra Serezli, muhabirlerin yapay zeka vurgusu üzerine “Öyle bir şey düşünülüyor, yapılacak herhalde” dedi.
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