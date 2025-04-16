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  4. 20 yıl sonra filmi çekilen Sihirli Annem'de büyük sürpriz

20 yıl sonra filmi çekilen Sihirli Annem'de büyük sürpriz

Sihirli Annem dizisi 20 yıl sonra film olarak geri dönüyor. Dizide ''Dudu'' karakterini canlandıran Nevra Serezli, filmdeki Defne Joy Foster sürprizini açıkladı.

20 yıl sonra filmi çekilen Sihirli Annem'de büyük sürpriz - Resim: 1

Türk televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem dizisi orjinal oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşınıyor. 

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20 yıl sonra filmi çekilen Sihirli Annem'de büyük sürpriz - Resim: 2

2. Sayfa'nın haberine göre; bir galada görüntülenen usta oyuncu Nevra Serezli, dizide kızı Eda'yı canlandıran fakat 2011’de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'a değindi. 

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20 yıl sonra filmi çekilen Sihirli Annem'de büyük sürpriz - Resim: 3

Nevra Serezli, “Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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20 yıl sonra filmi çekilen Sihirli Annem'de büyük sürpriz - Resim: 4

Ünlü isim, muhabirlerin, “Filmde yer alacak mı ya da nasıl yer alacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz.” Nevra Serezli, muhabirlerin yapay zeka vurgusu üzerine “Öyle bir şey düşünülüyor, yapılacak herhalde” dedi.

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