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20 yıl sonra geri dönen Sihirli Annem'den ilk afiş geldi

Televizyon ekranlarında yayınladıktan tam 20 yıl sonra film olarak geri gönmeye hazırlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adlı filmin çekimleri tamamlandı, afişi ortaya çıktı. Sihirli Annem'in Dudu'su ünlü oyuncu Nevra Serezli, Defne Joy Foster sürprizini de açıkladı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
20 yıl sonra geri dönen Sihirli Annem'den ilk afiş geldi - Resim: 1

Film afişi de izleyicilerle paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

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20 yıl sonra geri dönen Sihirli Annem'den ilk afiş geldi - Resim: 2

Türk televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem dizisi orjinal oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşınıyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, 30 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşacak.

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20 yıl sonra geri dönen Sihirli Annem'den ilk afiş geldi - Resim: 3

2003 yılında ekranlara gelen ve büyük ilgi gören Sihirli Annem daha önce dijital bir platformda farklı bir kadroyla izleyiciyle buluşmuştu.

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20 yıl sonra geri dönen Sihirli Annem'den ilk afiş geldi - Resim: 4

Ancak fenomen dizi bu kez eski oyuncu kadrosuyla sinema filmi olarak beyazperdeye uyarlandı.

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