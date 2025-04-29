20 yıl sonra geri dönen Sihirli Annem'den ilk afiş geldi
Televizyon ekranlarında yayınladıktan tam 20 yıl sonra film olarak geri gönmeye hazırlanan Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adlı filmin çekimleri tamamlandı, afişi ortaya çıktı. Sihirli Annem'in Dudu'su ünlü oyuncu Nevra Serezli, Defne Joy Foster sürprizini de açıkladı.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Film afişi de izleyicilerle paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.
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Türk televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem dizisi orjinal oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye taşınıyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği film, 30 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşacak.
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2003 yılında ekranlara gelen ve büyük ilgi gören Sihirli Annem daha önce dijital bir platformda farklı bir kadroyla izleyiciyle buluşmuştu.
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Ancak fenomen dizi bu kez eski oyuncu kadrosuyla sinema filmi olarak beyazperdeye uyarlandı.
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