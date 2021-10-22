200'üncü bölümüyle ekranlara gelecek EDHO'da nefesler tutuldu
EDHO 200. bölüm fragmanı. İlyas'tan zehir zemberek sözler geldi.
EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. Diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal'ın hedefinde İlyas var. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor.
Hızır Çakırbeyli ise İlyas'ın öldüğünü ifade ediyor. Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise EDHO yeni bölümde netlik kazanacak.
EDHO'YA 11 BOMBA TRANSFER
EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümleriyle her Salı ATV ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.