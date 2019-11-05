2019 CFDA Vogue Moda Ödülleri'ne şıklık yarışı damga vurdu
Amerikan ve global moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Vogue Moda Ödülleri, New York'ta düzenlenen görkemli bir etkinlikle sahiplerini buldu. Büyük ödülü genç tasarımcı Christopher John Rogers'ın kazandığı etkinlikte davetlilerin şıklık yarışı görülmeye değerdi.
Amerikan ve global moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Vogue Moda Ödülleri, New York'ta düzenlenen görkemli bir etkinlikle sahiplerini buldu. Büyük ödülü genç tasarımcı Christopher John Rogers'ın kazandığı etkinlikte davetlilerin şıklık yarışı görülmeye değerdi.
1962'de kurulan ve 450'den fazla Amerikalı moda ve aksesuar tasarımcısının üyesi olduğu Council of Fashion Designers of America (CFDA) ile Vogue dergisinin işbirliğinde verilen moda ödülleri dün gece New York’taki Cipriani South Street’te düzenlenen görkemli etkinlikle sahiplerini buldu.
Amerikan ve global moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Vogue Moda Ödülleri’nde büyük ödül olan 2019 CFDA/Vogue Fashion Fund’u Christopher John Rogers kazandı. Rogers 400 bin dolarlık ödülün yanı sıra bir CFDA üyesinden bir yıllık rehberlik de kazandı.