2019 CFDA Vogue Moda Ödülleri'ne şıklık yarışı damga vurdu

1962'de kurulan ve 450'den fazla Amerikalı moda ve aksesuar tasarımcısının üyesi olduğu Council of Fashion Designers of America (CFDA) ile Vogue dergisinin işbirliğinde verilen moda ödülleri dün gece New York’taki Cipriani South Street’te düzenlenen görkemli etkinlikle sahiplerini buldu.