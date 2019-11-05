2019 CFDA Vogue Moda Ödülleri'ne şıklık yarışı damga vurdu

Amerikan ve global moda sektörünün en prestijli ödülleri CFDA Vogue Moda Ödülleri’nde büyük ödül olan 2019 CFDA/Vogue Fashion Fund’u Christopher John Rogers kazandı. Rogers 400 bin dolarlık ödülün yanı sıra bir CFDA üyesinden bir yıllık rehberlik de kazandı.