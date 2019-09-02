2019 yazına damgasını vuran plajların Türk güzelleri belli oldu
Eylül ayının gelmesiyle dizi çekimleri başladı, ünlü oyuncular da sahilleri birer birer terk etti. İşte bu yaz objektiflere yakalanan güzeller.
İş insanı Malkoç Sualp'dan boşanan ve Azur adında bir oğlu olan Bade Işçil Bodrum'da objektiflere böyle yansıdı.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabından paylaştığı bu pozu sosyal medyayı salladı 23 yaşındaki Deren Talu'nun bu pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
Erkenci Kuş dizisi ile büyük çıkış yakalayan daha sonra Can Yaman ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir'in yaz tatili tüm hızıyla devam ediyor.