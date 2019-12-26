Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı ?
Bir dargın bir barışık Aslı Enver ile Murat Boz'un ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmesi dikkat çekti.
4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan, daha önce de iki kez ayrılıp barışan Aslı Enver ile Murat Boz, ekim ayında ilişkilerine nokta koymuştu.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, ikilinin ayrılığa dayanamayarak aşklarına bir şans daha verdiği ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edildi.
Acun Medya'nın yemeğine katılan Murat Boz çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Murat Boz, iddiaların sorulması üzerine kısa sürekli bir şok yaşayarak "Arkadaşlar özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum" dedi.