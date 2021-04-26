2021 yılında koronavirüse yakalanan ünlüler!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi tüm hızı ile devam ederken Türkiye'de birçok ünlü koronavirüse yakalandı. İşte 2021 yılında koronavirüse yakalanan ünlüler...
‘Yasak Elma’ dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece’nin, koronavirüs testi pozitif çıktı.
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51 yaşındaki oyuncu Emre Kınay, koronavirüsün ilk 3 gününü zorlukla atlatan isimlerden...
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Oyuncu Tolgahan Sayışman, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 8 Mart 2021 Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki etkinliğin ardından koronavirüse yakalandı
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