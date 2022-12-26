2022'nin son aşk bombası: Defne Samyeli gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın, Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Burcu Kıratlı'dan ayrıldıktan sonra adı çeşitli isimlerle aşk dedikodularına karışan Sinan Akçıl'ın, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl'la yakınlaşmış!
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Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli'nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istemiş.
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"Şarkı fabrikatörü" Sinan Akçıl'ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.
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