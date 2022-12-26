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  4. 2022'nin son aşk bombası: Defne Samyeli gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı

2022'nin son aşk bombası: Defne Samyeli gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın, Defne Samyeli ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

2022'nin son aşk bombası: Defne Samyeli gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı - Resim: 1

Burcu Kıratlı'dan ayrıldıktan sonra adı çeşitli isimlerle aşk dedikodularına karışan Sinan Akçıl'ın, Defne Samyeli ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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2022'nin son aşk bombası: Defne Samyeli gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı - Resim: 2

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; En son adı Serdar Bilgili ile anılan Defne Samyeli, meğer yeni single çalışmaları sırasında Sinan Akçıl'la yakınlaşmış!

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2022'nin son aşk bombası: Defne Samyeli gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı - Resim: 3

Haber spikerliğini bıraktıktan sonra müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Defne Samyeli'nin sahnelerdeki başarısını güzel bir single çalışmasıyla taçlandırmak istemiş.

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2022'nin son aşk bombası: Defne Samyeli gönlünü ünlü şarkıcıya kaptırdı - Resim: 4

"Şarkı fabrikatörü" Sinan Akçıl'ın kapısını çalan Samyeli, çalışmalar sırasında yakışıklı müzik adamının kalbini çalmayı başarmış.

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