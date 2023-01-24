2023 Oscar adayları açıklandı
Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar Ödülleri 95'inci kez sahiplerini bulacak. İşte 2023 Oscar Ödülleri için açıklanan En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve diğer kategorilerdeki adaylar...
Bu yıl 95'incisi düzenlecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu.
Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından oyuncular Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Oscar adayları arasında “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” and “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı.
Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan'ın rol aldığı; Daniel Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliğini üstlendiği "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All At Once) filmi, En İyi Film kategorisinin yanı sıra Kostüm, Orijinal Film Müziği, Orijinal Senaryo, Orijinal Şarkı, Kurgu ve Yönetmen kategorilerinde de Oscar'a aday gösterildi.
İşte 95. Oscar Ödülleri'nin adayları...
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever
Hong Chau - The Whale
Kerry Condon - The Banshees of Inisherin
Jamie Lee Curtis -Everything Everywhere All at Once
Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Babylon
Black Panther: Wakanda Forever
Elvis
Everything Everywhere All at Once
Mrs Harris Goes to Paris
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
All Quiet on the Western Front
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans