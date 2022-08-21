2023 Pirelli Takvimi yine nefes kesecek! Kamera arkası görüntüleri yayınlandı

“Fotoğrafçılık yolculuğumun başından itibaren daima fotoğrafımdaki Kadının kim olduğunu sorguladım. Nereden geliyor? Nereye gitmek istiyor? Kimi seviyor? Nasıl seviyor? Neler ona güç veriyor? Kendini dünyada nasıl hayal ediyor? Nasıl hayal ettiği o kişi haline geliyor? Bu soruları önce kendime soruyorum, sonra onları anlatmaya çalıştığım hikayeye ya da uyandırmak istediğim duyguya yansıtıyorum. Amacım, daha açık fikirli olması ve benimle birlikte hayal kurması için izleyene ilham vermek” diyen Avustralyalı fotoğrafçı 49. The Cal için haziran ayında üç gün New York’ta ve temmuz ayında bir gün Londra’da çok yoğun çekimler yaptı.