2023'te interneti kasıp kavuran dizi ve filmler belli oldu
Popüler arama motoru Google'da, 2023 yılında en çok aranan film ve diziler belli oldu.
2023 yılının sonuna yaklaşırken internet devi Google, yılın en'lerini açıkladı. Bu yıl Google'da en çok aranan dizi ve filmler belli oldu. Popüler arama motorunda en çok aranan dizi The Last of Us olurken, en çok aranan film ise Barbie ve Oppenheimer oldu.
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GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN FİLMLER
10. Cocaine Bear
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9. Five Nights at Freddy’s
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8. John Wick: Chapter 4
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