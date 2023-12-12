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  4. 2023'te interneti kasıp kavuran dizi ve filmler belli oldu

2023'te interneti kasıp kavuran dizi ve filmler belli oldu

Popüler arama motoru Google'da, 2023 yılında en çok aranan film ve diziler belli oldu.

2023'te interneti kasıp kavuran dizi ve filmler belli oldu - Resim: 1

2023 yılının sonuna yaklaşırken internet devi Google, yılın en'lerini açıkladı. Bu yıl Google'da en çok aranan dizi ve filmler belli oldu. Popüler arama motorunda en çok aranan dizi The Last of Us olurken, en çok aranan film ise Barbie ve Oppenheimer oldu.

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2023'te interneti kasıp kavuran dizi ve filmler belli oldu - Resim: 2

GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN FİLMLER

10. Cocaine Bear 

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2023'te interneti kasıp kavuran dizi ve filmler belli oldu - Resim: 3

9. Five Nights at Freddy’s

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2023'te interneti kasıp kavuran dizi ve filmler belli oldu - Resim: 4

8. John Wick: Chapter 4

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