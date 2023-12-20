2023'ün ''vakit kaybı'' olan en kötü dizileri açıklandı
Rotten Tomatoes adlı internet sitesi, eleştirmenlerden olumsuz yorum alan 2023'ün en kötü dizilerini açıkladı.
10. Great Expectations
Great Expectations, 19. yüzyıl İngiltere'sinde geçen bir genç adamın reşit olma hikayesini anlatıyor. Pip, zorlu bir çocukluk geçiren ve bir maden işçisi olarak çalışan fakir bir çocuktur. Ancak, gizemli bir hayırseverden miras alarak Londra'nın yüksek sosyetesine girmek için beklenmedik bir fırsat yakalar.
Pip, Londra'da yeni bir hayata başlar ve zengin bir ailenin kızıyla tanışır. Ancak, geçmişi onu asla bırakmaz ve Pip'in idealleri ile gerçekliği arasında bir çatışma başlar.
9. True Lies
True Lies, James Cameron'ın aynı adlı 1994 yapımı filminden uyarlanan bir Amerikan aksiyon-komedi dizisidir. Dizi, ABD istihbarat teşkilatı Omega Sector için çalışan birinci sınıf bir uluslararası casus olan Harry Tasker ile günlük rutininden sıkılmış bir dil profesörü olan karısı Helen'i konu alıyor.
Helen, kocasının sıradan bir bilgisayar satış görevlisi olduğunu sanmaktadır. Ancak, bir gün Harry'nin aslında bir casus olduğunu öğrenir. Bu durum, evliliklerini ve Helen'in hayatını altüst eder.
Helen, bir yandan evliliklerini kurtarmaya çalışırken bir yandan da dünyayı kurtarmak için Harry ile birlikte çalışmaya başlar. Harry, Helen'i eğiterek onu bir casus olmaya hazırlar. Helen, kısa sürede yeteneklerini geliştirir ve Harry'nin en güvendiği ortaklarından biri olur.
8. Django
Django, 2023 yılında yayımlanmaya başlayan bir İtalyan-Fransız ortak yapımı western dizisidir. Dizi, 1800'lerin sonlarında Teksas'ta, kaybettiğini düşündüğü kızını arayan bitkin bir kovboyu takip ediyor.
7. Velma
Velma, 2023 yılında HBO Max'te yayımlanan bir animasyon dizisidir. Dizi, Scooby-Doo serisindeki ikonik karakter Velma Dinkley'in gençliğini konu almaktadır.
Dizi, Mindy Kaling tarafından yaratılmıştır. Kaling, dizide Velma'nın seslendirmesini de yapmaktadır.
Dizi, 1960'lı yıllarda geçmektedir. Velma, Mystery Inc. çetesinin diğer üyeleriyle henüz tanışmamıştır. Velma, bu dönemde, gizemleri çözme yeteneğini geliştirmeye ve kendi kimliğini bulmaya çalışmaktadır.