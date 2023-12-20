2023'ün ''vakit kaybı'' olan en kötü dizileri açıklandı

10. Great Expectations

Great Expectations, 19. yüzyıl İngiltere'sinde geçen bir genç adamın reşit olma hikayesini anlatıyor. Pip, zorlu bir çocukluk geçiren ve bir maden işçisi olarak çalışan fakir bir çocuktur. Ancak, gizemli bir hayırseverden miras alarak Londra'nın yüksek sosyetesine girmek için beklenmedik bir fırsat yakalar.

Pip, Londra'da yeni bir hayata başlar ve zengin bir ailenin kızıyla tanışır. Ancak, geçmişi onu asla bırakmaz ve Pip'in idealleri ile gerçekliği arasında bir çatışma başlar.