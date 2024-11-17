2024 Kainat Güzeli belli oldu: İşte dünyanın en güzel kadını
Meksika'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda (2024 Miss Universe) kazanan belli oldu. İşte dünyanın en güzel kadını...
2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi.
Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.
126 güzellik kraliçesinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim belli oldu.
KAİNAT GÜZELİ DANİMARKA'DAN
2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanarak, Miss Universe 2024 ünvanını alan Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo ldu.
Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024 tacını takarak yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı oldu.
Dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat olan 21 yaşındaki yarışmacı, güzellik yarışmasıda 126 yarışmacıyı geride bıraktı.
2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu.
21 yaşındaki Theilvig, tacını Palacios'tan aldı.