2024 Kainat Güzeli belli oldu: İşte dünyanın en güzel kadını

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi.

Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ABD'li şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.