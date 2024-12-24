2024 yılının ''en vakit kaybı'' filmleri belli oldu

JOKER: İKİLİ DELİLİK

2024'ün en fazla beklenen filmlerinden biri olan ve Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" bazı kesimleri hayal kırıklığına uğrattı.