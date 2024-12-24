2024 yılının ''en vakit kaybı'' filmleri belli oldu
2024 yılında yayınlanan yılın en kötü filmleri belli oldu. İşte, Collider'ın seçtiği 2024 yılının en kötü 10 yapımı...
MEGAMIND VS. THE DOOM SYNDICATE
Letterboxd derecelendirmelerine göre, Megamind vs. the Doom Syndicate 2024'ün en kötü filmi olarak kabul ediliyor.
JOKER: İKİLİ DELİLİK
2024'ün en fazla beklenen filmlerinden biri olan ve Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" bazı kesimleri hayal kırıklığına uğrattı.
ARGYLLE: GİZLİ CASUS
Başrolünde Henry Cavill'in yer aldığı, Dua Lipa'nın ilk oyunculuk deneyimini sergilediği film, dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu ediyor.
THE CROW
90'ların ses getiren filmi The Crow yıllar sonra yeni kadrosuyla izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstlendiği filmde başrolü Bill Skarsgard üstleniyor.