2024'ün en çok izlenen 10 filmi belli oldu
2024 yılının ilk altı ayında Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Listenin ilk sırasında Gupse Ozay'ın Lohusa filmi yer aldı.
1. LOHUSA
Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yılın en çok izlenen filmi oldu. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmi 2 milyon 128 bin 345 kişi izlerken, yapımdan elde edilen gelir ise 281 milyon 915 bin lira oldu.
Özay'ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in rol aldığı film, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor.
2. KOLPAÇINO 4 4'LÜK
Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı "Kolpaçino 4 4'lük", 2 milyon izleyici sınırını aşarak en çok izlenen filmler arasında ikinci sırada yer aldı.
Kendisine haksızlık eden dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini beyaz perdeye taşıyan yapım, 2 milyon 115 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 242 milyon 321 bin liraya ulaştı.
3. TERS YÜZ 2
"Ters Yüz 2", 1 milyon 21 bin kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen filmler arasında üçüncü sırada yerini aldı. Yapımdan elde edilen gelir ise 172 milyon 927 bin lira oldu.
Kelsey Mann'in yönetmen koltuğunda oturduğu ABD yapımı animasyon" Ters Yüz"ün ikinci filmi "Ters Yüz 2", artık bir ergen olan Riley'nin aklına geri dönülüyor.
4. 3391 KİLOMETRE
Yazar Beyza Alkoç'un aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan "3391 Kilometre", en çok izlenen dördüncü film oldu.
Kreatif direktörlüğünü Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu yapımı 922 bin 39 kişi izledi. Filmden elde edilen hasılat ise 113 milyon 442 bin lira oldu.
Fulya Özcan'ın senaryosunu kaleme aldığı, Paris, İstanbul ve İzmir'de çekilen film, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alıyor.