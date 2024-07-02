2024'ün en çok izlenen 10 filmi belli oldu

1. LOHUSA

Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Lohusa", yılın en çok izlenen filmi oldu. Kıvanç Baruönü'nün yönettiği filmi 2 milyon 128 bin 345 kişi izlerken, yapımdan elde edilen gelir ise 281 milyon 915 bin lira oldu.

Özay'ın yanı sıra Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in rol aldığı film, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 günde başlarına gelen komik olayları anlatıyor.