2024'ün ilk 6 ayının en çok izlenen filmleri belli oldu
2024'ün ilk 6 ayında Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu.
10. MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK
Wes Ball'un yönettiği "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık", 404 bin kişi tarafından izlenerek en çok izlenen onuncu yapım oldu. Yapımdan 65 milyon 231 bin lira gelir elde edildi.
Film, Sezar'ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyaya seyircileri davet ediyor.
9. KARDEŞ TAKIMI
Anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini işleyen komedi filmi "Kardeş Takımı", en çok izlenen dokuzuncu yapım oldu. Filmi 449 bin 780 kişi izlerken, elde edilen hasılat ise 56 milyon 82 bin lirayı buldu.
Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen, Gülhan Tekin ve Melis İşiten gibi isimlerin rol aldığı filmi Mustafa Kotan yönetti.
8. ATATÜRK 1881-1919
Yılın ilk günlerinde vizyona giren "Atatürk 1881-1919", 572 bin 819 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen sekizinci filmi oldu. Filmden 74 milyon 48 bin lira gelir elde edildi.
Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı Atatürk serisinin ikinci filmi, Çanakkale Savaşı'na ve 1919 yılına kadar olan süreci işliyor. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, İynemli'ye Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Celile Toyon ve Darko Peric eşlik etti.
7. DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ
Denis Villeneuve'un yönettiği "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki", en çok izlenen yedinci film olarak listeye girdi. Yapımı izleyenlerin sayısı 588 bin 688 olurken, elde edilen gelir ise 112 milyon 844 bin liraya ulaştı.
Filmde Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson ve Lea Seydoux rol aldı.