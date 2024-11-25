2024'ün ''Yeryüzü Güzeli'' tacının sahibi belli oldu

"Yarışmaların yalnızca kadınların inanılmaz deneyimlerini paylaşabileceği bir yer değil, aynı zamanda seslerini yükseltme fırsatı elde edebilecekleri bir platform olduğuna inanıyorum" diyen 22 yaşındaki Jessica Lane, Miss Earth ünvanını kazanan ilk Avustralyalı kadın olmayı da başardı.