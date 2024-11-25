2024'ün ''Yeryüzü Güzeli'' tacının sahibi belli oldu
Çevre ve doğal yaşamın korunması amacıyla 13 yıldır düzenlenen Miss Earth 2024 (Yeryüzü Güzeli 2024) yarışmasında birincilik tacı Avusturalyalı güzel Jessica Lane'in oldu...
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Çevre ve doğal yaşamın korunması amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen Yeryüzü Güzeli (Miss Earth) yarışmasında birinci belli oldu.
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Filipinler'de düzenlenen yarışmada Avustralyalı 'çevre savaşçısı' Jessica Lane, 75 yarışmacıyı geride bırakarak tacını taktı.
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"Doğa ananın sesi olmak istiyorum" diyen Jessica Lane tutkuyla bağlı olduğu iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.
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"Yarışmaların yalnızca kadınların inanılmaz deneyimlerini paylaşabileceği bir yer değil, aynı zamanda seslerini yükseltme fırsatı elde edebilecekleri bir platform olduğuna inanıyorum" diyen 22 yaşındaki Jessica Lane, Miss Earth ünvanını kazanan ilk Avustralyalı kadın olmayı da başardı.
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