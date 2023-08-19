21 Ağustos haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan yazdı: 21 Ağustos haftası burç yorumları
Hafta sonu günlerinden başlayıp, hafta ortasına kadar devam edecek olan ve kadersel bir bağlantı oluşturduğu için “Tanrı’nın Parmağı” adı verilen açı kalıbı, özellikle Aslan burcu evinizin konularında huzursuzluk ve psikolojik sıkıntılarla kendini gösterecek. Bu açı kalıbı; bilinçaltından ya da geçmişten gelen ve birbirinden farklı olan konular nedeniyle, günlük yaşamda ilgisiz bir alanda, yani Aslan burcu evinizde; tatsızlıklar, yanılgılar, düş kırıklığı huzursuzluk, çözümsüzlük, vazgeçme zorunluluğu ya da baskılar yaratarak kendini gösterir. Geçmişten ya da bilinçaltından gelen huzursuzluğun gizli kaynağını doğru saptadığınızda, sade ve dürüst bir kabullenişle birlikte üstesinden gelebilirsiniz. Bu dönemde duygu ve sezgileriniz sizi gizli inançlara, gizli ilişkilere ya da yeraltı konulara doğru çekebilir. İnsanları yönetme isteğiniz olabilir. Perşembe günü ile birlikte Güneş Başak burcuna geçiyor ve Tanrı’nın Parmağı etkisini kaybediyor. Bunun yerine, özellikle Başak burcunun durduğu evinizin konularında daha akılcı, gerçekçi, planlı, detaycı ve araştırmacı eğilimleriniz kendini göstermeye başlayacak.
Haftanın diğer önemli göksel yerleşimi, yine hafta sonu günlerinden başlayıp, iki haftaya yakın zaman devam edecek olan toprak elementi burçlarınızın (Oğlak, Boğa ve Başak) bulunduğu ev konularındaki büyük üçgen açı kalıbıdır. Bu evlerin konularında; şans, kolaylık, büyüme, genişleme, kazançlı çıkma, teknolojik ve sosyal yenilikler, iletişimler, görüşmeler, kazançlı anlaşmalar, karizma, çekicilik ve cinsel yaşamda hareketlenme görebilirsiniz. Ayrıca eğer, duygu ve mantık, sezgiler ve gerçekler arasındaki dengeyi korursanız, Balık burcu evinizin konuları da bu şanslı konumlanmaya eşlik ediyor. Dikkat etmeniz gereken konu ise; özellikle Boğa burcu evinizdeki; hızlı gelişen, beklenmedik aşırı durumlar, kazalar ya da krizlere karşı daha yavaş, sakin ve düşünerek adımlar atmanız ve ölçüyü kaçırmamanız gerektiğidir.
YÜKSELEN KOÇ: Doğum haritanızın; kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar, flörtleşmeler, yarışmalar, spekülatif para hareketleri, kendi benliğinizi ortaya koyma isteğiniz ya da danışmanlık yapma gibi alanlarında; nedensiz bir iç sıkıntısı, yanılgı, üzüntü, huzursuzluk, baskı altında kalma ya da bir şeyi zorla geride bırakma isteksizliği duyguları olacak. Perşembe günü ile birlikte, yoğunlaştığınız konular; iş, iş ortamı, iş arkadaşları, bakımını yaptığınız kişiler, görev ve sorumluluklar üzerinde odaklanacak. Bu alanda daha gerçekçi, detaycı ve planlı araştırmalar yapmak isteyeceksiniz. Şanslı olduğunuz konular; iş, sağlık, para kazanma, meslek, kariyer, gelecek planları ve yönetici ilişkileridir. Para harcama konusunda daha ölçülü, kontrollü ve yavaş olmalısınız. Düşüncesiz ve ani verilen kararlar para kaybettirir.
YÜKSELEN BOĞA: Doğum haritanızın; ev, aile, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler ve aile yadigarları konularında nedensiz yere bir iç sıkıntısı, huzursuzluk, üzüntü, yanılgı duygusu, baskı altında hissetme ya da bir şeyi zorla geride bırakma duygusu sizi rahatsız edebilir. Perşembe ile birlikte bu duygu, yerini daha eğlenceli konulara, gezilere, zevkli uğraşlara, flörtleşme ya da çocuklarla ilgili konulara bırakacak. Bu alanda daha gerçekçi, mantıklı, planlı, düzenli, detaycı ve araştırmacı olmak isteyeceksiniz. Genelde daha şanslı olduğunuz konular; Kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar, sevgili arayışları, kendi benliğinizi çevreye gösterme, uzaktakiler, yabancı ülkeler ve yabancı kişilerdir. Kişiliğinizin inatçı ve aşırı yanlarını, beklenmedik biçimde diğer kişilere de gösterme refleksleriniz, durduk yerde kriz çıkarmaktan başka hiç bir işe yaramaz.