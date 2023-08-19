21 Ağustos haftası burç yorumları

Hafta sonu günlerinden başlayıp, hafta ortasına kadar devam edecek olan ve kadersel bir bağlantı oluşturduğu için “Tanrı’nın Parmağı” adı verilen açı kalıbı, özellikle Aslan burcu evinizin konularında huzursuzluk ve psikolojik sıkıntılarla kendini gösterecek. Bu açı kalıbı; bilinçaltından ya da geçmişten gelen ve birbirinden farklı olan konular nedeniyle, günlük yaşamda ilgisiz bir alanda, yani Aslan burcu evinizde; tatsızlıklar, yanılgılar, düş kırıklığı huzursuzluk, çözümsüzlük, vazgeçme zorunluluğu ya da baskılar yaratarak kendini gösterir. Geçmişten ya da bilinçaltından gelen huzursuzluğun gizli kaynağını doğru saptadığınızda, sade ve dürüst bir kabullenişle birlikte üstesinden gelebilirsiniz. Bu dönemde duygu ve sezgileriniz sizi gizli inançlara, gizli ilişkilere ya da yeraltı konulara doğru çekebilir. İnsanları yönetme isteğiniz olabilir. Perşembe günü ile birlikte Güneş Başak burcuna geçiyor ve Tanrı’nın Parmağı etkisini kaybediyor. Bunun yerine, özellikle Başak burcunun durduğu evinizin konularında daha akılcı, gerçekçi, planlı, detaycı ve araştırmacı eğilimleriniz kendini göstermeye başlayacak.