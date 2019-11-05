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  3. 05 Kasım 2019 19:59

21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı

İki ay önce 74 yaşındaki iş insanıyla dünyaevine giren 21 yaşındaki model, kocasını canlı yayınlanan reality şovda 60 yaşındaki bir adamla aldattı.

21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı

İki ay önce 74 yaşındaki iş insanıyla dünyaevine giren 21 yaşındaki model, kocasını canlı yayınlanan reality şovda 60 yaşındaki bir adamla aldattı.

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21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı

Sırp televizyonları tarafından canlı yayınlanan televizyon programında yaşanan rezalet, tüm dünyada yankı buldu.

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21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı

21 yaşındaki Sırp model Milijana Bozic, bu yıl eylül ayında 74 yaşındaki Milojko Bozic ile evlenmişti.

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21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı

Çift, Sırbistan'da ekranlara gelen "Parovi" adlı televizyon programına katıldı.

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