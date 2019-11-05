21 yaşındaki yeni gelin kocasını canlı yayında aldattı
İki ay önce 74 yaşındaki iş insanıyla dünyaevine giren 21 yaşındaki model, kocasını canlı yayınlanan reality şovda 60 yaşındaki bir adamla aldattı.
İki ay önce 74 yaşındaki iş insanıyla dünyaevine giren 21 yaşındaki model, kocasını canlı yayınlanan reality şovda 60 yaşındaki bir adamla aldattı.
Sırp televizyonları tarafından canlı yayınlanan televizyon programında yaşanan rezalet, tüm dünyada yankı buldu.
21 yaşındaki Sırp model Milijana Bozic, bu yıl eylül ayında 74 yaşındaki Milojko Bozic ile evlenmişti.