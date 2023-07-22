24 Temmuz haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Kişisel zevkler, eğlence, oyunlar, kendinizi gösterme, yarışmalar, yaratıcılık, flörtleşme ve çocuklarla ilgili konuların canlı ve hareketli olacağı zamana başlıyorsunuz. Ancak bu yoğun konularla kutuplaşan; meslek ortamı, sosyal konum ve yönetici ilişkilerinde anlaşmazlık, geçimsizlik ya da liderlik gösterme yarışına girmemelisiniz. Yoksa, özellikle meslek konumunda kayıplar yaşayabilirsiniz. İş ortamında; girişken, canlı ve kararlı olmak, size para kazandıracak gibi görünüyor. Özellikle yaş farkı olan flörtleşme arayışlarında, görüş ayrılığı ve geçimsizlik yaşama olasılığı can sıkıcı olabilir. Ayrıca, bu yüzden beklenmedik maddi kayıplar da gündeme gelebilir. Yapacağınız anlaşmalarda, görüşmelerde ve attığınız imzalarda hızlı karar vermeyin.