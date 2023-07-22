24 Temmuz haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı astrolog Levent Gözaçan yazdı: 24 Temmuz haftası burç yorumları; daha canlı ve hareketli zamanlara girdik ama yine de dikkat!
Pazar günü Aslan burcuna geçen Güneş, Yengeç burcunun psikolojik yoğunluklu ve içe dönük ağır havasından kurtulup; daha canlı, yaşamdan zevk alan, neşeli, eğlenceli, oyuncu, yaratıcı, çocuksu, dışa açılan, kendini gösteren ve yardımsever yanlarınızı ortaya çıkaracaktır. Bunu en çok, doğum haritanızdaki Aslan burcunun durduğu ev konularında hissedeceksiniz. Yine de diğerlerine kendi istekleriniz için diretmek, baskıcı liderlik yapmak ve yönetmek gibi isteklerinizi kontrol etmelisiniz. Yoksa diğerleri ile çatışma ve kopma yaşayabilirsiniz.
Canlılığı destekleyen başka yerleşimler de var. Kendinizi 3-4 hafta boyunca hareketli ve enerjik hissedebileceğiniz bir döneme girdik. Ölçüyü kaçırmadan; sporda, yarışmalarda, gezi ve eğlencelerde kendinizi göstermek, cesaretle büyük hedeflere yönelmek, para kazanmak, saygı görmek, birliktelik yaşamak ya da başarılar elde etmek için uygun zamandır.
Kadın-erkek konularında geçen haftanın geçimsiz ve çekişmeli durumları bu hafta da devam ediyor. Özellikle yaşlı-genç arasındaki bakış ve anlayış farklılıklarının ortaya çıkacağı ve geri adım atılmazsa, kopmaya doğru gidebileceği zamandır. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken diğer konu, özellikle sevgi ilişkilerinde; sabırsız, hızlı ve ani kararlardan, anlaşmalardan ya da görüşmelerden kaçınmaktır. Çünkü rahatsız konumdaki Uranüs, sizi hız sınırlarını aşmaya zorlayacak. Bu yüzden kaza ve krizlerle gelebilecek beklenmedik durumlardan kendinizi korumalısınız.
YÜKSELEN KOÇ: Kişisel zevkler, eğlence, oyunlar, kendinizi gösterme, yarışmalar, yaratıcılık, flörtleşme ve çocuklarla ilgili konuların canlı ve hareketli olacağı zamana başlıyorsunuz. Ancak bu yoğun konularla kutuplaşan; meslek ortamı, sosyal konum ve yönetici ilişkilerinde anlaşmazlık, geçimsizlik ya da liderlik gösterme yarışına girmemelisiniz. Yoksa, özellikle meslek konumunda kayıplar yaşayabilirsiniz. İş ortamında; girişken, canlı ve kararlı olmak, size para kazandıracak gibi görünüyor. Özellikle yaş farkı olan flörtleşme arayışlarında, görüş ayrılığı ve geçimsizlik yaşama olasılığı can sıkıcı olabilir. Ayrıca, bu yüzden beklenmedik maddi kayıplar da gündeme gelebilir. Yapacağınız anlaşmalarda, görüşmelerde ve attığınız imzalarda hızlı karar vermeyin.