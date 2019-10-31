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  3. 31 Ekim 2019 11:28

''26 yaşında anne oluyorum''

Geçtiğimiz nisan ayında Emir Hasaoğlu ile nikah masasına oturan tescilli güzel Sezgi Sena Akay, hamile olduğunu duyurdu.

''26 yaşında anne oluyorum''

Eşiyle İtalya tatiline çıkan Akay'dan güzel haber geldi.

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''26 yaşında anne oluyorum''

25 yaşındaki Sezgi Sena Akay, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

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''26 yaşında anne oluyorum''

"Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum ; annelik... Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin.P.S: Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni herşeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz.Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi? #18weekspregnant"

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''26 yaşında anne oluyorum''

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