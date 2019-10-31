''26 yaşında anne oluyorum''

"Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum ; annelik... Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin.P.S: Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni herşeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz.Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi? #18weekspregnant"

