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  3. 24 Haziran 2017 15:20

26 yaşında olduğuna kimse inanamıyor!

26 yaşında olduğuna kimse inanamıyor!

Bu öykünün kahramanı henüz 26 yaşında ama neredeyse 20 yaş daha büyük görünüyor.

İşte nadir bir hastalığa sahip olan Sara Geurts'un ilginç öyküsü.

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26 yaşında olduğuna kimse inanamıyor!

ABD'nin Minnesota kentinde yaşayan Sara Geurts, henüz 26 yaşında olmasına rağmen vücudunun hemen hemen her yeri sarkmış durumda. Yani olduğundan en az 20 yaş hatta belki de daha büyük görünüyor.

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26 yaşında olduğuna kimse inanamıyor!

Genç kadının böyle görünmesine neden olan ise Ehlers- Danlos sendromu denilen ve derinin erken yaşta sarkıp kırışmasına neden olan bir hastalık.

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26 yaşında olduğuna kimse inanamıyor!

Buna rağmen Sara Geurts, tıpkı büyük beden ya da fiziksel açıdan geleneksel "güzel" kalıbına uymadığı halde moda dünyasında söz sahibi olan modelleri örnek almış ve tıpkı onlar gibi kariyer yapmak istiyor. �

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