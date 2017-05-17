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  3. 17 Mayıs 2017 22:06

27 yaş küçük aşkıyla öpüşürken yakalandı

"Kara Şimşek" adıyla gösterilen "The Knight Rider" dizisinin yıldızı 27 yaş küçük aşkıyla tatilde görüntülendi.

27 yaş küçük aşkıyla öpüşürken yakalandı

Bir dönem ülkemizde 'Kara Şimşek' adıyla gösterilen 'The Knight Rider' dizisinin yıldızı David Hasselhoff, kendisinden 27 yaş küçük nişanlısı Hayley Roberts'la birlikte tatile çıktı.

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27 yaş küçük aşkıyla öpüşürken yakalandı

Türk izleyici tarafından 'Kara Şimşek' olarak bilinen 64 yaşındaki David Hasselhoff, genç nişanlısıyla beraber tatilin keyfini çıkarıyor.

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27 yaş küçük aşkıyla öpüşürken yakalandı

Hasselhoff ile 37 yaşındaki nişanlısı Hayley Roberts, geçtiğimiz gün Miami sahilinde objektiflere takıldı.

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27 yaş küçük aşkıyla öpüşürken yakalandı

Uzun süre denizde kalan çift, daha sonra sahilde yürüyüş yaptı. Şezlonga güneşlenirken sohbet eden aşıklar, bir ara öpüşürken görüntülendi.

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