27 yaş küçük aşkıyla öpüşürken yakalandı
"Kara Şimşek" adıyla gösterilen "The Knight Rider" dizisinin yıldızı 27 yaş küçük aşkıyla tatilde görüntülendi.
Bir dönem ülkemizde 'Kara Şimşek' adıyla gösterilen 'The Knight Rider' dizisinin yıldızı David Hasselhoff, kendisinden 27 yaş küçük nişanlısı Hayley Roberts'la birlikte tatile çıktı.
Türk izleyici tarafından 'Kara Şimşek' olarak bilinen 64 yaşındaki David Hasselhoff, genç nişanlısıyla beraber tatilin keyfini çıkarıyor.
Hasselhoff ile 37 yaşındaki nişanlısı Hayley Roberts, geçtiğimiz gün Miami sahilinde objektiflere takıldı.