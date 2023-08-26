28 Ağustos haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 28 Ağustos haftası burç yorumları: Dolunay ve retro gezegenler damga vuracak
Perşembe günkü dolunay ve Satürn’ün buna yaptığı kavuşum, haftanın genelini etkileyecek gibi görünüyor. Kendi içimizde ve diğer insanlarla zıtlaşmalar, kararsızlık, belirsizlik, duygusal iniş çıkışlar ve sonlanmaya yakın durumlar yaşayacağımız zamandır. Savaşın alanının ana teması; gerçekler ile pembe düşler, hesaplar ile sezgiler, mantık yürütme ile duygular, planlar yapma ile akışa bırakma ve bilme ile inanma arasında olacak. En iyisi, iki zıt kutup arasında dengeyi bulmak, katı ve inatçı değil, daha esnek olmaktır. Yoksa birçok ilişki türü kopma aşamasına gelebilir. Ay kavuşumlu Satürn, karşılıklı çekiştirilen ipi, inatçılık ve psikolojik sıkıntılarla daha çok germeye çalışacak. Neyse ki geri harekette olduğundan süngüsü biraz düşmüş durumda. Yine de Satürn, dolunayın etki alanındaki, önceden kalan eksikleri, karmaları ya da yanlışları yeniden gündeme taşıyacağı için dolunay dengesizliklerini körükleyecektir.
Bunun dışında, toprak elementi burçlarındaki büyük üçgen açıya, dolaylı da olsa Başak evi konularından Güneş’in de katkı yapmasıyla doğum haritanızdaki; Başak, Boğa ve Oğlak evlerinizin konularındaki şanslı durum, hafta sonundan devam ederek 28 Ağustos haftasında daha belirgin hale gelecek. Aynı şanslar, bu burçlarda doğan ya da yükseleni bu burçlarda olan kişilerde daha öne çıkabilir. Sadece kişisel değil, toplumun genelini de ilgilendiren, ancak yavaş ilerleyen yenilikler ve köklü değişimler de ağını örmeye devam ediyor.
An haritasında 5 gezegen geri harekettedir. Birçok konuda eskiden kalan tamamlanmamış konular yeniden gündeme gelir. Bunlar arasında Satürn ve Pluto’nun retroları bana göre daha önemlidir. Çünkü diğerlerine göre daha çok can yakarak karma borçlarını gündeme getirirler. Bu hafta, Pluto’nun genelde olumlu açıları olsa bile yine de doğum haritanızda bulunduğu Oğlak evinin konularında, eskiden yarım bıraktığınız ya da yanlış yaptığınız konularla yüzleşmeye, onları geride bırakmaya ve köklü bir değişime zorlayacaktır. Bunu yaparken tarafsız gözle kişisel sorgulama yapmak, doğruyu bulmak için önemlidir.
YÜKSELEN KOÇ: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri arasında; içsel yapınız, duygusal beklentileriniz, sanat, soyut kavramlar, bilinçaltı dürtüler, gizli saklı konular ya da gizli aşklar ve sevgili arayışlarınız düş kırıklığına uğrayabilir. Bu konularda, yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Tutarsız duygusal yaklaşımlarınız ve ilişkilere pembe gözlükle bakma isteğiniz, artık daha gerçekçi olmalıdır. Yoksa, başta ruh sağlığı olmak üzere; diğer kişiyle geçimsizlik, üzüntüler ve içe kapanma gibi durumlar olabilir. Bu hafta; para kazanma, yatırımlar, alacaklar, iş görüşmeleri, anlaşmalar, meslek ve kariyer için şanslı zamandır. Ancak yine de meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinde eskiden kalan tamamlanmamış bir şey ya da yanlış verilmiş bir karar yeniden gündeme gelebilir. Bunun üzerinde yeniden düşünmek ve kendinizi sorgulamak için doğru zamandır. Bu konuda geride bırakmanız gerekenler olabilir. Ayrıca, flörtleşme arayışları, kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar ve yeni sevgili arayışları yüzünden beklenmedik para kaybı ve aşırı durumlara çok dikkat etmelisiniz.
YÜKSELEN BOĞA: Hafta ortasında yoğunlaşan dolunay etkileri; sosyal gruplaşmalar, toplantılar, dernekler, kuruluşlardaki etkinlikler, ekip çalışmaları ve gruplardan yüzeysel tanışıklığınız olan kişilerle ilgilidir. Bu konularda, eskiden yarım bıraktığınız şeyler de yeniden gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili duygusal gereksinimleriniz ve ruhsal beklentilerinizde düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü, hem kişisel zevk ve eğlence anlayışınız farklı, hem de flörtleşme hakkındaki düşünceleriniz diğerlerinden farklıdır. Ayrıca, gruplaşmalar üzerinden duygusal arayışlarınız, fiziksel bir sağlık sorununu da beraberinde getirebilir. Genel olarak şanslı ve akışkan konularınız; kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar, flörtleşme, genel sağlığınız, sadık ve güvenilir çevre ilişkileri, yabancılar ve uzaktakiler hakkındadır. Ancak yine de şuna dikkat etmelisiniz. Yabancılar, uzaktakiler ya da uzun yolculuklar hakkında, daha önceden eksik bıraktığınız ya da yanlış karar verdiğiniz bir şey bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Bu olursa, nerede yanlış yaptığınızı anlamak için kendinizi tarafsız gözle sorgulamanız, yeni bir değerlendirme yapmanız ve geride bırakmanız gerekenler varsa yolu açmanız gerekiyor.