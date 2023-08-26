28 Ağustos haftası burç yorumları

Bunun dışında, toprak elementi burçlarındaki büyük üçgen açıya, dolaylı da olsa Başak evi konularından Güneş’in de katkı yapmasıyla doğum haritanızdaki; Başak, Boğa ve Oğlak evlerinizin konularındaki şanslı durum, hafta sonundan devam ederek 28 Ağustos haftasında daha belirgin hale gelecek. Aynı şanslar, bu burçlarda doğan ya da yükseleni bu burçlarda olan kişilerde daha öne çıkabilir. Sadece kişisel değil, toplumun genelini de ilgilendiren, ancak yavaş ilerleyen yenilikler ve köklü değişimler de ağını örmeye devam ediyor.

An haritasında 5 gezegen geri harekettedir. Birçok konuda eskiden kalan tamamlanmamış konular yeniden gündeme gelir. Bunlar arasında Satürn ve Pluto’nun retroları bana göre daha önemlidir. Çünkü diğerlerine göre daha çok can yakarak karma borçlarını gündeme getirirler. Bu hafta, Pluto’nun genelde olumlu açıları olsa bile yine de doğum haritanızda bulunduğu Oğlak evinin konularında, eskiden yarım bıraktığınız ya da yanlış yaptığınız konularla yüzleşmeye, onları geride bırakmaya ve köklü bir değişime zorlayacaktır. Bunu yaparken tarafsız gözle kişisel sorgulama yapmak, doğruyu bulmak için önemlidir.