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  4. 29 kiloya düşen Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı

29 kiloya düşen Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı

Anoreksiya nervoza teşhisi konulan ve 29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı.

29 kiloya düşen Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 1

İşte Benim Stilim stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaşmıştı. 

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29 kiloya düşen Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 2

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan Candan karderşlerden Nihal, sağlık sorunlarıyla gündemde. 

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29 kiloya düşen Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 3

 29 yaşındaki Nihal Candan'a anoreksiya nervoza teşhisi konulurken, hastalık sebebiyle birden aşırı kilo kaybeden Nihal Candan'ın 29 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

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29 kiloya düşen Nihal Candan'ın son hali ortaya çıktı - Resim: 4

Bahar Candan, sosyal medya hesabından ablasının son hâline ait bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına "Ablamdan uzak durun, bizimle uğraşmayın lütfen" mesajını paylaşan Bahar Candan, tedavi sürecine destek çağrısında bulundu. 

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