  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Haziran 2019 17:02

3 bin 500 metrekarelik araziye yaptırdı... Mesut Özil'in rüya villası !

Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil'in arkadaşlarını ağırladı.

3 bin 500 metrekarelik araziye yaptırdı... Mesut Özil'in rüya villası !

Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil’in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu.

1/ 11
3 bin 500 metrekarelik araziye yaptırdı... Mesut Özil'in rüya villası !

ALAÇATI’DA TATİL

Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran’daki düğünlerinin ardından birkaç günü İstanbul’da geçirdi. Çift, aile ziyaretlerini tamamladıktan sonra da soluğu Çeşme’de aldı. Balayını Özil’in Alaçatı’da 3 bin 500 metrekare arazi üzerine yaptırdığı villada geçiren çiftin önceki gün misafirleri vardı.

2/ 11
3 bin 500 metrekarelik araziye yaptırdı... Mesut Özil'in rüya villası !

CAM HAVUZ İLGİ ODAĞI

Mesut Özil sabah saatlerinde bahçede güneşlenirken görüntülendi. Futbolcu, yarım saat sonra ziyaretine gelen arkadaşlarını karşılamaya gitti.

3/ 11
3 bin 500 metrekarelik araziye yaptırdı... Mesut Özil'in rüya villası !

Kalabalık grup önce 10 milyon liraya mâl olan iki katlı süper lüks evi dolaştı. Ekibin en çok dikkatini çeken ise havuz oldu.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM