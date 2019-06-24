3 bin 500 metrekarelik araziye yaptırdı... Mesut Özil'in rüya villası !
Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil'in arkadaşlarını ağırladı.
Mesut Özil ve Amine Gülşe, balayını ünlü futbolcunun Çeşme’de yaptırdığı süper lüks villada geçiriyor. Çift önceki gün evlerinde Özil’in arkadaşlarını ağırladı. Kalabalık grubun ilk işi villayı gezmek oldu.
ALAÇATI’DA TATİL
Mesut Özil ile Amine Gülşe, 7 Haziran’daki düğünlerinin ardından birkaç günü İstanbul’da geçirdi. Çift, aile ziyaretlerini tamamladıktan sonra da soluğu Çeşme’de aldı. Balayını Özil’in Alaçatı’da 3 bin 500 metrekare arazi üzerine yaptırdığı villada geçiren çiftin önceki gün misafirleri vardı.
CAM HAVUZ İLGİ ODAĞI
Mesut Özil sabah saatlerinde bahçede güneşlenirken görüntülendi. Futbolcu, yarım saat sonra ziyaretine gelen arkadaşlarını karşılamaya gitti.