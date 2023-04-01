3 Nisan haftası burç yorumları: 3 Nisan haftası, gevşeme zamanıdır

Ancak bu haftadan sonra gittikçe etkisi büyüyecek olan Pluto’nun ayak seslerini şimdiden ve yavaştan hissetmeye de başlayabilirsiniz. Pluto’nun güçlü biçimde kendini göstereceği; yıkıcı, sonlandırıcı ve köklü değişimlere zorlayan etkileri, önümüzdeki haftadan başlayarak en az bir ay boyunca yoğun olacak. Pluto’nun 20 Nisan Güneş tutulması ve 5 Mayıs Ay tutulmasına yapacağı zorlayıcı kare açıların etkileri bir aydan fazla da uzayabilir. 5 Mayıs Ay tutulması tarihinde, önceki Güneş tutulmasının derecesine iyice yaklaşan Jüpiter, yıkıcı ve sonlandırıcı etkiyi büyüterek, genele ve bütüne yayma eğiliminde olacak. Ve o günlerde, yakıcı Mars’ın da devreye girmesiyle, artık tek bir kareden değil, dört tane olumsuz kare açının birleştiği Büyük Kare’den söz ediyor olacağız..! Hepimiz ve toplum için zorlu bir değişim ve bitiş süreci, 10 Nisan haftasından başlayarak gittikçe etkisini yükseltiyor olacak.