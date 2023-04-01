3 Nisan haftası burç yorumları: 3 Nisan haftası, gevşeme zamanıdır
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 3 Nisan haftası burç yorumları: Bu hafta biraz gevşeme zamanı olabilir. Ancak bu haftadan sonra gittikçe etkisi büyüyecek olan Pluto’nun ayak seslerini şimdiden ve yavaştan hissetmeye de başlayabilirsiniz.
Geçtiğimiz 3 haftaya damgasını vuran; artçı depremler ve sel felaketleri ile kendini gösteren Mars’ın, Güneş ve Neptün ile olumsuz kare açıları bu hafta artık yok. Bu yüzden, bu hafta biraz gevşeme zamanı olabilir. Doğum haritalarınızda, Koç burcunun durduğu evin konularında; kendinizi tanıtma, anlatma, gösteriş yapma, öne çıkma, netleşme, parlama ya da eğlenceli zamanlar bekleyebilirsiniz. Ancak bu alanda kontrol ve ölçüyü elden bırakmayın. Ayrıca Koç evinizin konularında, eskiden kalan acı ve yaralarınızı, yeni yöntemler kullanarak yeniden şifalandırmak, yardım almak ya da diğerlerine yardım etmek için şanslı zamandır. Çalışmak, çaba göstermek, fiziksel gücünüzü verimli kullanmak, emeğin karşılığını almak ya da güçlü kararlar vermek için doğru haftadasınız.
Ancak bu haftadan sonra gittikçe etkisi büyüyecek olan Pluto’nun ayak seslerini şimdiden ve yavaştan hissetmeye de başlayabilirsiniz. Pluto’nun güçlü biçimde kendini göstereceği; yıkıcı, sonlandırıcı ve köklü değişimlere zorlayan etkileri, önümüzdeki haftadan başlayarak en az bir ay boyunca yoğun olacak. Pluto’nun 20 Nisan Güneş tutulması ve 5 Mayıs Ay tutulmasına yapacağı zorlayıcı kare açıların etkileri bir aydan fazla da uzayabilir. 5 Mayıs Ay tutulması tarihinde, önceki Güneş tutulmasının derecesine iyice yaklaşan Jüpiter, yıkıcı ve sonlandırıcı etkiyi büyüterek, genele ve bütüne yayma eğiliminde olacak. Ve o günlerde, yakıcı Mars’ın da devreye girmesiyle, artık tek bir kareden değil, dört tane olumsuz kare açının birleştiği Büyük Kare’den söz ediyor olacağız..! Hepimiz ve toplum için zorlu bir değişim ve bitiş süreci, 10 Nisan haftasından başlayarak gittikçe etkisini yükseltiyor olacak.
YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok kendinizle ilgili olacaksınız. Kendi görünümünüz, sağlığınız, çevre ile ilişkileriniz, davranış alışkanlıklarınız ve atacağınız yeni adımlarda güçlü, gösterişli, açık ve net tavırlar içinde olacaksınız. Ancak, bunu kontrol edemezseniz, ölçüsüz, aşırı girişken ve aşırı cesur tavırlar içinde olursanız, kariyerinizde düşüşlere neden olabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili eski bir sıkıntı ya da üzüntü yeniden gündeme gelirse, artık yeni yöntemler kullanmanız gerekir. Bunu yeniden şifalandırabileceğiniz zamandır. Sosyal arkadaşlarınızla iletişimlerde yapıcı bir dil yararlı olur.
YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın yoğunlaşan konuları; içsel dünyanız, gizli işler, ilişkiler, gizli düşmanlarınız, hastaneler, yardımlaşmalar, sanat çalışmaları ya da diğerlerinden uzaklaşıp kendi içinize kapanma isteğiniz olabilir. Bu konularda ve özellikle sanat alanında gösteriş yapma ve tanınma şansınız vardır. Eskiden kalan bir üzüntü ya da psikolojik sorunu, şimdi yeni iyileştirici yöntemler kullanarak, yeniden şifalandırabilirsiniz. Özellikle meslek ya da kariyeri ilgilendiren konularda ya da yöneticilerle olan iletişimlerde kullandığınız dile dikkat etmeli, yıkıcı değil, daha yapıcı konuşmalar yapmalısınız.