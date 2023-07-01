3 Temmuz haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 3 Temmuz haftası burç yorumları... Dolunay etkisine dikkat!
Haftanın ilk günü gerçekleşecek olan dolunayın etkileri, birkaç gün önceden başlayıp birkaç gün sonrasına kadar devam eder. Ancak yine de doğum haritasının yerleşimlerine göre bazı kişiler için etkiler daha uzun sürebilir. Dolunay etkisindeki günlerde, genel olarak; diğer kişilerle fikir ayrılıkları, iniş çıkışlı duygular, geçimsizlik, anlaşmazlık, belirsizlik ve sonlandırma eğilimi olur. Duygu derinliği ve sezgi yüksekliği, insanın vereceği kararları etkiler. Yeniay günlerindeki girişimcilik ruhu ve harekete geçme isteği artık sona ermiştir. Dolunayda bunun tersine, bir şeyleri artık geride bırakma ve bitirme eğilimi vardır. Bu dolunayda Ay, Oğlak burcunda ve rahatsız konumdadır. Bu yüzden; iç huzursuzluğu, uykusuzluk, güven arayışları, korkular ve endişeler yoğun olarak ortaya çıkabilir. Daha çok etkilenen kişiler; Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burcunun 9,10,11,12 ve 13. derecelerinde doğanlar olacak. Öneri olarak; kişisel yaşamınızda ya da çevrenizde; eril ve dişil doğa arasındaki dengeyi korumanızı, güvendiğiniz kişilerle ya da uğraşlarla zaman geçirmenizi, duygu ve mantık arasındaki tuzaklara düşmeden, çevreniz ile uyumlu olmanız gerektiğini söyleyebilirim.
Dolunay etkisinin geçtiği Çarşamba gününden sonra, Güneş-Merkür kavuşumunun, Satürn ve Neptün ile yaptığı olumlu açılarda, doğum haritanızın Yengeç ve Balık evlerinin konularında yüzünüz gülecek. Haftanın Cuma gününe kadar, Satürn ile Güneş arasındaki üçgen açı; yöneticilik, liderlik, erkek ya da baba figürü ile iyi geçinme, karşılıklı yardımlaşma, destek olma, akılcılık, gerçekçilik, zeka kullanma, çabaların karşılığını alma ya da güç kazanma gibi yararlar sağlayacak. Perşembe gününde başlayan Neptün-Merkür üçgeninde; güzel söz söyleme, yazılı sözlü sanat türleri, ince nazik konuşmalar, huzurlu anlaşmalar, barışçı iletişim türleri, ruhsal konulara merak duyma ve öğrenme isteği görülebilir. Yengeç ve Balık evlerinizin konularında iyi şans fırsatını kaçırmayın.
Geçen haftalardan devam eden Uranüs ile Mars-Venüs kavuşumu arasındaki kare açılar devam ediyor. Bu yüzden beklenmedik ve yıkıcı öfkeye, ani krizlere ve kazalara dikkat etmek ve özellikle kadın-erkek konularında daha yavaş ve anlayışlı olmak gereklidir. Pluto’nun Uranüs üçgeni; yaklaşık 10 yıl sürecek olan, önemli ve köklü toplumsal değişimlerin başladığını, ancak daha etkin konumların, on yıl boyunca, ileri harekette olacakları ilkbahar aylarında yoğunlaşacağını söyler. Değişime direnenler, bu süreçte yıpranırlar. Çürüyen sosyal kuruluşlardan kurtulmaya ve devrim niteliğindeki yenilenmeye ayak uydurmak gerekir.
YÜKSELEN KOÇ: Mesleğiniz, kariyeriniz, gelecek planlarınız ya da yönetici kişilerle olan ilişkilerinizde huzursuz durumda ve bir şeyleri bitirme eğilimindesiniz. Toplumdaki göz önünde olan durumunuz yerine, ailenize ve eve daha çok ağırlık ve önem vermek isteyebilirsiniz. Bu yüzden ikilemde kalabilir, diğerleri ile ve özellikle yöneticilerle geçimsizlik ve anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. En iyisi dengeyi korumaktır. Yoksa bazı sonlanmalar olabilir. Ayrıca, bu dengesiz durum yüzünden; vereceğiniz kararlar, atacağınız adımlar ve genel sağlığınız hakkında eski sıkıntılar yeniden canlanabilir. Flörtleşmeler, sevgili arayışları ya da kadın-erkek ilişki beklentileri yüzünden, beklenmedik para kayıpları, harcamalar, maddi sıkıntı yaratan kazalar ya da krizler yaşama olasılığı vardır. Bu konuda, daha yavaş ve düşünceli hareket etmelisiniz. Cuma gününe kadar aileniz için verdiğiniz emeğin ve çabaların karşılığını alacak, saygı görecek ve aile bağlarını güçlendireceksiniz. Perşembe başlayan diğer iyicil açı; yine aynı konuda ama bu defa daha soyut ve ruhsal alandaki iletişimler, yardımlaşmalar, huzur dolu ve barışçı görüşmeler hem aile ve ev konularında, hem de psikolojik sağlığınız üzerinde iyi şansı devam ettiriyor olacak. Sadece kontrolü ve ölçüyü elden bırakmayın.