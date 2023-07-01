3 Temmuz haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Mesleğiniz, kariyeriniz, gelecek planlarınız ya da yönetici kişilerle olan ilişkilerinizde huzursuz durumda ve bir şeyleri bitirme eğilimindesiniz. Toplumdaki göz önünde olan durumunuz yerine, ailenize ve eve daha çok ağırlık ve önem vermek isteyebilirsiniz. Bu yüzden ikilemde kalabilir, diğerleri ile ve özellikle yöneticilerle geçimsizlik ve anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. En iyisi dengeyi korumaktır. Yoksa bazı sonlanmalar olabilir. Ayrıca, bu dengesiz durum yüzünden; vereceğiniz kararlar, atacağınız adımlar ve genel sağlığınız hakkında eski sıkıntılar yeniden canlanabilir. Flörtleşmeler, sevgili arayışları ya da kadın-erkek ilişki beklentileri yüzünden, beklenmedik para kayıpları, harcamalar, maddi sıkıntı yaratan kazalar ya da krizler yaşama olasılığı vardır. Bu konuda, daha yavaş ve düşünceli hareket etmelisiniz. Cuma gününe kadar aileniz için verdiğiniz emeğin ve çabaların karşılığını alacak, saygı görecek ve aile bağlarını güçlendireceksiniz. Perşembe başlayan diğer iyicil açı; yine aynı konuda ama bu defa daha soyut ve ruhsal alandaki iletişimler, yardımlaşmalar, huzur dolu ve barışçı görüşmeler hem aile ve ev konularında, hem de psikolojik sağlığınız üzerinde iyi şansı devam ettiriyor olacak. Sadece kontrolü ve ölçüyü elden bırakmayın.