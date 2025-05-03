3 veda 1 merhaba... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim dahil oluyor

Show TV'de Cuma akşamları ekranlara gelen ve başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti son bölümüyle bir kez daha reytinglere damgasını vurdu.