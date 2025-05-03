3 veda 1 merhaba... Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir isim dahil oluyor
Son bölümü dün akşam yayınlanan Show TV'nin sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde sürpriz bir ismi ağırlayacak...
Show TV'de Cuma akşamları ekranlara gelen ve başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti son bölümüyle bir kez daha reytinglere damgasını vurdu.
Yaprak dökümünün başladığı Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ardından Metehan karakterini canlandıran genç oyuncu Rahimcan Kapkap'ın ve Meri karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu’nun projeye veda edeceği ortaya çıkmıştı.
Sibel Taşçıoğlu’nun vedasının ardından Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap dışında dizide bu sezon başka ayrılığın yaşanmayacağı öğrenildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak 100. bölümüne sürpriz bir isim konuk olacak.